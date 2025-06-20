Çeşme Belediyesi’nden su tasarrufu tedbirleri

Çeşme Belediye Meclisi “Su Tasarrufu Tedbirleri Kapsamında” kent genelinde işyeri, konut kapı önlerinin yıkanması, halı-kilim gibi eşyaların dış mekânda yıkanması ve araç yıkama faaliyeti bulunmayan yerlerde taşıtların yıkanması yasakladı. Başkan Lâl Denizli, kuraklığa karşı suyu koruyup geleceğe sürdürülebilir bir çevre bırakmak için Çeşme Belediyesi olarak aldıkları kararları aktararak “Bu kapsamda; işyeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması, halı-kilim gibi eşyaların dış mekânda yıkanması ve araç yıkama faaliyeti bulunmayan yerlerde taşıtların yıkanması yasaktır. Bahçe sulamaları ise yıl boyunca saat sınırlamasına tabidir. Lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bu saat aralıklarını dikkatle takip ediniz ve sulamayı sadece belirtilen saatlerde yapınız. Bu kurallar, Çeşmemize ve geleceğimize göstereceğimiz bir dayanışma çağrısıdır. Çocuklarımızın geleceği için bugün hep birlikte bu kararlara uymalıyız. Hepinize duyarlılığınız için şimdiden teşekkür ediyorum” dedi.

Çeşme Belediyesi Emir ve Yasaklar Yönetmeliği’ne “Su Tasarrufu Tedbirleri Kapsamında” eklenen maddeler ise şu şekilde:

“İşyeri ve konutların kapı önlerinin yıkanması yasaklanmıştır. Faaliyet konusu araç yıkama olmayan işyeri ve konutların ön bahçesi ile bahçe alanlarında motorlu taşıt yıkanması yasaklanmıştır. Faaliyet konusu ile ilişkisi bulunmayan işyerleri ve konutlarda; balkon, bahçe, kapı önü gibi alanlarda halı, kilim, paspas vb. eşyaların yıkanması yasaklanmıştır. İşyeri ve konutlarda bahçe sulamasının yasak olduğu saatler aşağıda belirtilmiştir:

• 1 Ekim - 30 Nisan tarihleri arası sabah 10.00 ile akşamüzeri 16.00 arası

• 1 Mayıs - 30 Eylül tarihleri arası sabah 08.00 ile akşamüzeri 18.00 arası

Yukarıda belirtilen saatler dışında sulama yapılmasına izin verilmektedir.”



