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Çeşme Belediyesi ve AKUT’tan temel afet bilinci eğitimi

Çeşme Belediyesi ve AKUT’tan temel afet bilinci eğitimi

21.07.2025 16:13:00
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İZMİR / Cumhuriyet
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Çeşme Belediyesi ve AKUT’tan temel afet bilinci eğitimi

Afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmayı hedefleyen Çeşme Belediyesi, AKUT (Arama Kurtarma Derneği) iş birliğinde “Temel Afet Bilinci Eğitimi” düzenlendi. Başkan Lâl Denizli, afet bilincinin önemine dikkat çekerek, afetlere karşı hazırlıklı bir toplum yaratmak öncelikleri olduğunu söyledi.

Çeşme Belediyesi ve AKUT (Arama Kurtarma Derneği) iş birliğinde, afetlere karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “Temel Afet Bilinci Eğitimi” oturumları, Ildır ve Boyalık’ta gerçekleştirildi. AKUT Yarımada Karar Kurulu Üyesi Kadim Şan ve AKUT Kurumsal İletişim Birim Sorumlusu Gülün Egeli tarafından verilen eğitimlerde, vatandaşlara afet ve acil durumlar karşısında doğru davranış biçimleri aktarıldı.

Eğitimlerde; deprem ve yangın gibi afet türlerine karşı afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında alınması gereken önlemler detaylı biçimde ele alındı. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, afet bilincinin önemine dikkat çekerek, “Afetlere karşı hazırlıklı bir toplum yaratmak önceliklerimizden biri. Bu doğrultuda eğitim çalışmalarımızı Çeşme’nin her noktasında sürdüreceğiz” dedi. 

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