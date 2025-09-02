Çeşme’de Afet Koordinasyon Merkezi açılıyor

Çeşme Belediye Meclisi’nin 2025 yılı Eylül ayı olağan toplantısı, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Denizli, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün anlamına vurgu yaparak, “Bugün Dünya Barış Günü, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan savaşlar ve zulümler, insanlık vicdanını derinden yaralıyor. İsrail’in Filistin’de uyguladığı şiddetin görüntüleri hepimizin nefesini kesiyor. Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği bir süreçte, barış dilememek mümkün değil. Kendi ülkemizde toplumsal barışın ve huzurun güçlendiği, tüm dünyaya da yansıdığı bir yıl olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Başkan Denizli, aynı gün gerçekleşen Adli Yıl Açılışı’na da katıldığını belirterek, “Her zaman adaletin tesisini dilemekten, yinelemekten vazgeçmeyeceğiz. Toplumsal vicdanı ilgilendiren her konunun adaletle sonuçlanması, toplum için olduğu kadar şahsım için de büyük önem taşımaktadır. Dilerim önümüzdeki dönem adil ve barış dolu bir sürecin başlangıcı olur” dedi.

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILIYOR

Konuşmasında geçtiğimiz yaz Çeşme’de yaşanan yangına da değinen Başkan Denizli, yangınla mücadelede emeği geçen tüm kurum ve vatandaşlara teşekkür etti. Denizli, “Yangın afet planımızı tamamlamıştık. Bu ay içerisinde Reisdere’de Afet Koordinasyon Merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımız bu merkez sayesinde afet anında toplanma alanlarını, ilk etapta nereden destek alacaklarını bilecek ve kesintisiz iletişim sağlanacak” diye konuştu.

ÇOCUKLARA YENİ ETKİNLİK MERKEZLERİ

Başkan Denizli, Çeşme’de kısa süre önce göreve gelmelerine rağmen üçüncü Çocuk Etkinlik Merkezini kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Bu yaz ilk kez Yuvamız Çeşme Yaz Okulu uygulamasını da hayata geçirdiklerini belirten Denizli, “Çocuklarımızın kamu güvencesi altında yetişmesi en büyük arzumuz. Bu merkezlerimizin sayısı artarak devam edecek” dedi.

ESNAF VE TURİZM SEZONU

Çeşme esnafının yaz sezonuna yangınlarla başlayan zorlu bir dönemde adım attığını hatırlatan Başkan Denizli, “Ülkenin ekonomik şartları göz önüne alındığında elbette ideal bir sezon beklemek mümkün değil. Ancak diğer turizm kentleriyle kıyaslandığında ortalamanın üzerinde bir yaz sezonunu geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. Enflasyonun düştüğü, alım gücünün arttığı günlere ulaşmayı diliyorum” ifadelerini kullandı.

YENİ MECLİS YILI MESAJI

Başkan Denizli, sözlerini şu temennilerle noktaladı:

“Yeni meclis yılımızda toplumumuza iyiliği, güzelliği, hoşgörüyü anlatmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Çeşme’nin geleceği için çalışacağımız verimli bir yıl diliyorum.”