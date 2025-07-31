Çeşme’de “Damla Ar Düşler Parkı” açıldı

İzmir, Çeşme’de geçen yıl henüz 19 yaşındayken kansere yenik düşen Damla Ar’ın anısını yaşatmak amacıyla hayata geçirilen ‘Damla Ar Düşler Parkı’ düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çeşme Belediyesi tarafından Dalyan Mahallesi’nde hizmete açılan park, yeni nesil çocuk oyun grubu ve sağlıklı yaşam seti konularak yenilendi. Ayrıca, parkta, Damla Ar’ın çizdiği resimlerin sergileneceği bir sergi alanı oluşturuldu. Açılış Töreni’ne, Belediye Başkanı Lal Denizli’nin yanı sıra belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, müdürler, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Damla Ar’ın ailesi ve çok sayıda yurttaş katıldı. Başkan Denizli, açılışta yaptığı konuşmada, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri gününde, okulları ziyareti sırasında Damla Ar ile tanışma hikayesini anlattı.

O günden itibaren Damla Ar ile aralarında çok güçlü bir bağın oluştuğunu söyleyen Başkan Denizli, “Damla’yı tanıdıkça hayattaki azmin ne kadar büyük olduğunu gördüm. Damla çok küçük yaşta kansere yakalanması sebebi ile eğitimine ara vermiş. Tek başına İngilizce öğrenmiş bir gencimiz. Resim yeteneğini zaten görüyorsunuz. Damla’nın aramızdan ayrılmadan önce çizdiği resim, Çeşme Belediyesi binamızda asılı duruyor. Dolayısıyla Damla, sadece kendinde yaşama mücadelesi, umudu veya gücü taşımıyor, aynı zamanda hayatta dokunduğu herkese o gücü vermiş 19 yaşında tanıdığım en cesur yüreklerden biriydi. Damla’nın bendeki yeri, bizde bıraktığı iz tarif edilemez. Damla, hayata umutla tutunan, en sancılı anlarında bile son derece kibar, alçakgönüllü bir evladımızdı. Bu parkı renove ederken, Damla’ya uygun bir park arıyorduk. Burada bütün çocukların çok coşkulu olduğunu gördüm fakat park çok yıpranmış durumdaydı. Buraya bir dokunuş yapalım, burayı güzelleştirelim dedik. Yaz kış kullanılabilen bir alan olsun istedik. Ve Damla’nın resimleri tabii ki… Gördüğünüz bütün resimleri Damla çizdi. Damla’nın hayal dünyasından, olağanüstü zekasından fışkıran resimler. Bu parkta gençler, çocuklar eğlensin, gülsün, Damla’nın resminin, azminin, yaşam tutkusunun ve geride bıraktıklarının parçası olsunlar. Damla’nın adıyla yaşasın bu park” diye konuştu.