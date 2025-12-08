Çeşme’de engellilik odağında sanatla terapi yaklaşımları kampı

Çeşme Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 5–7 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen Engellilik Odağında Sanatla Terapi Yaklaşımları Kampı, Çeşme’de üç gün süren yoğun bir programın ardından tamamlandı. Çocuklar, ebeveynleri ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen kamp; katılımcıların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini destekleyen sanat temelli terapi yöntemlerini bir araya getirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden akademisyenler ile sanat terapistleri, psikologlar, fizyoterapistler ve sosyal hizmet uzmanlarının katkısıyla yürütülen kamp; müzikle terapi, çamurla terapi, resimle terapi, yoga, zumba, fizyoterapi oturumları ve ebeveyn–çocuk değerlendirme seanslarından oluştu. Engelli bireyler ve ebeveynlerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda üç gün boyunca sabah aktivitelerinden grup çalışmalarına, akşam paylaşım oturumlarından değerlendirme testlerine kadar birçok aktivite yer aldı. Kamp boyunca katılımcılar hem bireysel hem de grup hâlinde üretim yapma fırsatı buldu. Çocuklar oyun ve kukla atölyelerinde duygularını ifade ederken; ebeveynler duygu-mask çalışmalarında güçlendirici bir paylaşım ortamı deneyimledi. Müzikoloji, temel sanat eğitimi ve psikoloji disiplinlerinden uzmanların yürüttüğü atölyeler, sanatın iyileştirici yönünü bilimsel temellerle buluşturdu.

LÂL DENİZLİ: BU KAMP DAYANIŞMANIN VE EŞİTLİĞİN SOMUT BİR KARŞILIĞIDIR

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, kampla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bu kampı eşitlik ve kapsayıcılık temelinde kurduğumuz sosyal belediyecilik anlayışımızın güçlü bir örneği olarak görüyorum. Sanatla temas eden her çocuğun kendini ifade etme kapasitesi güçleniyor, ebeveynler dayanışma içinde yeni yollar keşfediyor. Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen tüm çalışmalarımızda olduğu gibi, bu kampta da toplumsal faydayı, erişilebilirliği ve ortak üretimi merkeze aldık. Dayanışmanın ve eşitliğin somut bir karşılığını ortaya koyduk.”

Kamp, katılımcıların gelişim süreçlerine doğrudan katkı sağlamasının yanı sıra, Çeşme’nin sürdürülebilir ve kapsayıcı sosyal politikalarını güçlendiren önemli bir model oluşturdu. Çeşme Belediyesi, engellilik alanında kapsayıcı ve eşitlikçi hizmetleri çeşitlendirmeye devam ederken; sanat, bilim ve toplumsal dayanışmayı bir araya getiren çalışmaları artırmayı hedefliyor.