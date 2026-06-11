Çeşme’de kadın emeği gece pazarlarında hayat buluyor

Yaz sezonu boyunca açık kalacak gece pazarları, kadınların ekonomik hayatta daha görünür olmasına katkı sunarken, ziyaretçilere de yerel üretimi destekleme imkânı sağlayacak. Takıdan tekstile, dekoratif ürünlerden geleneksel el sanatlarına kadar pek çok özgün ürün, Çeşmeliler ve ilçeyi ziyaret eden misafirlerle buluşacak.

DENİZLİ: KADIN DAYANIŞMASININ EN GÜÇLÜ ÖRNEĞİ

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, kadın emeğinin desteklenmesini sosyal belediyeciliğin önemli bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "Kadınların üretim gücünü görünür kılan, emeklerini ekonomik değere dönüştürebilecekleri alanlar yaratmayı çok önemsiyoruz. El Emeği Gece Pazarlarımız bu anlamda kadın dayanışmasının da güçlü bir örneği" dedi.

Başkan Denizli, kadınların yaşamın her alanında daha güçlü şekilde var olmasının kent yaşamını da zenginleştirdiğini vurgulayarak, "Bir kentin gelişimi, kadınların sosyal ve ekonomik hayata eşit katılımıyla mümkündür. Çeşme'de kadınların üreten, paylaşan ve birbirini güçlendiren hikâyelerine alan açmaya devam edeceğiz. Kadın emeğini desteklemek, aynı zamanda yerel ekonomiyi ve toplumsal dayanışmayı da büyütmektir" ifadelerini kullandı.

15 HAZİRAN’DA AÇILACAK

Çeşme Belediyesi tarafından alınan başvurularda, kadın kooperatifi üyelerine öncelik tanınırken, her stant bölgesi için engelli ve şehit/gazi yakınlarına kontenjan ayrıldı. Başvuru koşullarına göre pazarlarda yalnızca el emeği ürünlerin satışına izin verilecek; hazır ürün satışı yapılamayacak. Yaz akşamlarına renk katacak El Emeği Gece Pazarları, hem kadın üreticilerin emeklerini değerlendireceği hem de ziyaretçilerin özgün ve yerel ürünlerle buluşacağı bir dayanışma ve üretim alanı olarak 15 Haziran’dan itibaren Çeşme Merkez ve Alaçatı’da misafirlerini bekliyor.