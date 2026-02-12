Çeşme’de Kadının İnsan Hakları eğitimi

Çeşme Belediyesi, Kadının İnsan Hakları Derneği ve İzmir Kadın Dayanışması Derneği iş birliğiyle yürütülen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) başarıyla tamamlandı. Programı bitiren katılımcılar, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli ile kahvaltıda bir araya geldi. Toplam 16 hafta süren eğitimlere birlikte başlayan 25 katılımcının tamamının programı başarıyla tamamlaması, kadınların hak temelli güçlenmesi adına önemli bir kazanım olarak öne çıktı. Eğitim süreci boyunca kadınların insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve dayanışma konularında bilgi ve farkındalıklarının artırılması hedeflendi.

Toplantıda konuşan Başkan Lâl Denizli, “Sizlerle bir arada olmak ve bu süreçte birbirimizi nasıl güçlendirdiğimizi görmek çok kıymetli. Kendi haklarınıza sahip çıktığınız, eşit ve özgür bir toplum için güçlendiğiniz önemli bir eğitim yolculuğunu tamamladınız. Hepinizi yürekten kutluyorum. Dilerim attığınız bu adımlar başka kadınlara da ilham olur; Çeşme’de ve ülkemizde kadın dayanışmasını birlikte daha da büyütürüz” dedi.

Başkan Denizli, bu sürecin hayata geçirilmesinde emeği geçen Kadının İnsan Hakları Derneği ve İzmir Kadın Dayanışması Derneğine, tüm eğitmenlere ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek, Çeşme Belediyesinin kadınların eşit ve özgür bir toplumsal yaşamda daha güçlü yer almasını destekleyen çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı. Çeşme Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, katılımcıların yüksek memnuniyet duyduğu KİHEP eğitiminin ardından kadınlara yönelik bilgi ve farkındalık eğitimlerinin çeşitlendirilerek devam edeceğini duyurdu.