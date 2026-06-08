Çeşme’de Pickleball heyecanı

Çeşme Belediyesi, spor turizmini geliştirme vizyonu doğrultusunda önümüzdeki hafta iki önemli organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12 Haziran 2026 tarihinde ilk kez düzenlenecek olan Çeşme Uluslararası Pickleball Turnuvası'nın ardından, 13-14 Haziran tarihlerinde PickleFest Çeşme 2026 gerçekleştirilecek.

Dünyada hızla yaygınlaşan pickleball sporunu Çeşme'nin doğal, sosyal ve turistik yapısıyla buluşturacak organizasyonlar, ilçenin yalnızca yaz turizmiyle değil; spor, sağlıklı yaşam ve uluslararası etkinliklerle de öne çıkan bir destinasyon olarak konumlanmasına katkı sağlayacak.

İlk kez düzenlenecek Uluslararası Pickleball Turnuvası kapsamında kadın çiftler, erkek çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirilecek. Turnuva, sahil alanında kurulacak özel kortlarda yapılacak ve ilerleyen yıllarda hayata geçirilmesi planlanan kalıcı pickleball sahaları için de önemli bir başlangıç niteliği taşıyacak.

Turnuvanın hemen ardından düzenlenecek PickleFest Çeşme 2026 ise yalnızca bir spor organizasyonu olmanın ötesine geçerek spor, eğlence ve sosyal etkileşimi bir araya getiren festival atmosferi sunacak. Festival kapsamında pickleball, plaj pickleball'u ve pick-pong branşlarında takım müsabakaları gerçekleştirilecek. Organizasyon öncesinde okullarda, ailelere yönelik etkinliklerde, yaş almış bireyler, kadınlar, engelli bireylerle buluşulacak ve festival kapsamında oyunlar isteyen herkesin katılımına açık olacak.

DENİZLİ: ÇEŞME'Yİ ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARININ TERCİH EDİLEN MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, organizasyonlara ilişkin yaptığı değerlendirmede sporun toplumları bir araya getiren en güçlü ortak dillerden biri olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çeşme'nin yalnızca denizi ve doğal güzellikleriyle değil, sporla da anılan bir kent olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Farklı yaş gruplarını ve farklı ülkelerden sporcuları buluşturan organizasyonlara ev sahipliği yapmak bizim için çok kıymetli. Sporun birleştirici gücünü kent yaşamının bir parçası haline getirmeyi, gençlerimizi farklı branşlarla buluşturmayı ve Çeşme'yi uluslararası spor organizasyonlarının tercih edilen merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Pickleball gibi dünyada yükselen branşları ilçemize kazandırmak da bu vizyonun önemli adımlarından biri."

Çeşme Belediyesi, Uluslararası Raket Sporları Derneği iş birliğiyle düzenlenecek organizasyonların önümüzdeki yıllarda büyüyerek gelenekselleşmesini ve ilçeye yılın farklı dönemlerinde spor turizmi hareketliliği kazandırmasını amaçlıyor. Sporcuları, sporseverleri ve tüm vatandaşları organizasyonlara davet eden Çeşme Belediyesi, haziran ayında ilçede sporun ve festival coşkusunun birlikte yaşanacağını vurguladı.