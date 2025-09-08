Çeşme Festivali 2025 coşkuyla tamamlandı

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen Çeşme Festivali 2025, 6–7 Eylül tarihlerinde Çeşme’nin müzikle, dansla ve coşkuyla dolmasına sahne oldu. 1980’lere damgasını vuran ve 25 yıl aradan sonra yeniden hayat bulan festival, bu yıl da binlerce katılımcıyı bir araya getirdi.

Festivalin ilk gününde Cumhuriyet Meydanı’nda gün boyu süren konserler ve gösteriler, akşam ise Zuhal Olcay’ın Çeşme Amfi Tiyatro’daki unutulmaz konseri ile taçlandı. Başkan Lâl Denizli, sahneye çıkarak sanatçıya teşekkür etti ve “Sakız Ağacım Çeşme” projesi kapsamında Olcay adına sakız ağacı fidanı bağışı takdim etti.

İkinci gün, milli gururumuz Filenin Sultanları’nın Dünya Şampiyonası finali nedeniyle özel bir heyecan yaşandı. Türkiye–İtalya karşılaşması, Cumhuriyet Meydanı’nda dev ekranda binlerce kişiyle birlikte izlendi. Final coşkusu sonrasında gün boyunca sahne performansları sürdü.

Gecenin finalinde sevilen sanatçı Emir Can İğrek, Çeşme Amfi Tiyatro’da sahne aldı. Başkan Denizli, konser sonunda sahneye çıkarak teşekkürlerini sundu ve Emir Can İğrek adına da sakız ağacı fidanı bağışı hediye ederek festivalin anlamını doğayla buluşturdu.

Çeşme Festivali, bu yıl da hem geçmişin nostaljisini hem de geleceğe umut veren coşkusunu yaşatarak tamamlandı.