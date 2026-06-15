Çeşme Ildır’da mübadiller ikinci kez buluştu

Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Ildır Mübadil Buluşması, gün boyu süren etkinliklerle Ildır Köyü’nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Erythrai Antik Kenti gezilerinden sergilere, gastronomi atölyelerinden söyleşilere, dans gösterilerine ve konsere uzanan programda mübadelenin kültürel mirası farklı kuşaklarla buluştu.

Etkinlik kapsamında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Ildır’ın Türkiye’nin gizli kalmış güzelliklerinden biri olduğunu belirterek, mübadil buluşmalarının yalnızca geçmişi anmak için değil, ortak değerleri geleceğe taşımak adına da büyük önem taşıdığını ifade etti.

DENİZLİ’DEN BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Başkan Denizli, “Burası Türkiye’nin en gizli kalmış güzelliklerinden biri. Biz burada mübadil buluşmalarını başlattık. İlkini geçen yıl yaptık, bu yıl ikincisini gerçekleştiriyoruz. Mübadil ailelerinin bizlere bıraktığı hem ayrılığı, hüznü ve zorlukları anlatan ama aynı zamanda buluştuğumuz her yerde dayanışmayı, büyümeyi, birlikte üretmeyi geliştirdiğimiz bir kültürün eseridir. Türkiye; Ege’siyle, Karadeniz’iyle, doğusuyla çok renkliliğin ve çok sesliliğin muazzam bir birleşimi olan bir ülkedir” diye konuştu. Konuşmasının devamında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Denizli, “Kardeşlik huzurumuzun hiç bozulmadığı, ülkemizde yaşadığımız tüm zorluklara ve tüm adaletsizliklere rağmen geleceğe umutla baktığımız nice birlikte buluşmalarımız olsun, nice atalarımızı anabildiğimiz günler olsun” ifadelerini kullandı.

SÖYLEŞİLER, KONSERLER

Gün boyunca süren program kapsamında katılımcılar, mübadele temalı sergileri ziyaret etti; geleneksel lezzetlerin yapımına ilişkin gastronomi atölyelerine katıldı; akademisyenler, sanatçılar ve mübadil ailelerin temsilcileriyle gerçekleştirilen söyleşileri takip etti. Halk dansları gösterileri ve müzik dinletileriyle zenginleşen etkinlik, akşam saatlerinde SAMİDA konseriyle sona erdi. Ildır Mübadil Buluşması, mübadelenin bıraktığı ortak hafızayı yaşatırken; dayanışma, kültürel çeşitlilik ve birlikte yaşam kültürünü güçlendiren anlamlı bir buluşma olarak bir kez daha hafızalarda yer etti.