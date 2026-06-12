Çeşme Kent Enstitüsünde yıl sonu heyecanı

Çeşme Belediyesi Kent Enstitüsünün yıl sonu etkinlikleri, sergiler, konserler ve tiyatro gösterileriyle devam ediyor. 8-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında, Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli de Kent Enstitüsü tiyatro öğrencilerinin yıl sonu gösterisini izledi, kursiyerlerin emeklerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Bu yıl 22 farklı branşta yaklaşık 1100 kursiyere eğitim veren Çeşme Kent Enstitüsü, her yaştan komşuyu sanatla, üretimle ve yaşam boyu öğrenmeyle buluşturmaya devam ediyor. Başkan Denizli, etkinliklerin ardından yaptığı değerlendirmede Kent Enstitüsü'nün Çeşme'nin sosyal ve kültürel yaşamına sunduğu katkının önemine dikkat çekti.

1100 KİŞİ EĞİTİMLERE KATILDI

Başkan Denizli, "Çeşme Kent Enstitüsü tiyatro öğrencilerimizin yıl sonu gösterilerini izledim ve yine Enstitümüzün kursiyerlerinin emeklerini yansıtan sergiyi gezdim. Her sahnede, her eserde ve her üretimde büyük bir emek, öğrenme heyecanı ve paylaşım duygusu vardı. Kent Enstitümüzün ne kadar çok komşumuza ulaştığını ve ne kadar kıymetli kazanımlar sunduğunu bir kez daha görmenin gururunu yaşadım" dedi. Çeşme Kent Enstitüsünü her yaştan yurttaş için yeni beceriler edinme, kendini ifade etme ve sosyalleşme alanı olarak kurguladıklarını belirten Denizli, "Yaşam boyu öğrenme anlayışıyla hayata geçirdiğimiz Kent Enstitümüz, bu yıl 1100 komşumuza eğitim verdi. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve yetişkinlerimizin sanatla, kültürle ve üretimle kurduğu bağın güçlenmesi bizim için çok kıymetli. Emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve kursiyerlerimize yürekten teşekkür ediyor, onları gönülden kutluyorum" ifadelerini kullandı.

14 HAZİRAN’A KADAR SÜRECEK

Yıl sonu etkinlikleri kapsamında 14 Haziran Cumartesi günü Alaçatı Amfi Açık Hava Tiyatrosu'nda renkli gösteriler sanatseverlerle buluşacak. Bale, ritim, modern dans ve halk oyunları gösterilerinin sahneleneceği gece öncesinde, Çeşme Belediye Bandosu ve Karnaval Ekibi eşliğinde saat 18.30'da Alaçatı Pazar Yeri Camii'nden Amfi Tiyatro'ya kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Çeşme Belediyesi, tüm vatandaşları bu coşkuya ortak olmaya davet ediyor. Çeşme Kent Enstitüsü yıl sonu etkinlikleri 14 Haziran'a kadar sergiler, konserler ve tiyatro gösterileriyle devam edecek. Etkinlik takvimi ve ayrıntılı bilgilere Çeşme Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden ulaşılabiliyor.