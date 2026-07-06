Çeşme Kent Konseyi’nde Ahmet Güler güven tazeledi

Dr. Ahmet Güler, yeniden Çeşme Kent Konseyi başkanı seçildi. Çeşme Belediyesi Ilıca Atatürk Spor ve Kültür Merkezi'nde yapılan seçimde Tolga Erantgil ile yarışan Dr. Ahmet Güler yeniden Kent Konseyi Başkanlığına seçildi. Genel kurula siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve kamu kurumu temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Yapılan oylamada toplam 109 oy kullanıldı; 1 oy boş, 2 oy geçersiz sayıldı. Geçerli 106 oyun 68'ini alan Dr. Ahmet Güler yeniden Kent Konseyi Başkanı seçilirken, Tolga Erantgil 38 oy aldı.

“BİZİM TEK PARTİMİZ ÇEŞME'DİR”

Genel kurulun açılış konuşmasını yapan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, kent konseylerinin yerel yönetimlerde bağımsız ve katılımcı bir rol üstlendiğini vurguladı. Denizli, "Görev süresim boyunca hiçbir sivil toplum kuruluşu ya da kent konseyi seçiminde taraf olmadım. Geçtiğimiz iki yıl boyunca Kent Konseyi ile uyum içinde çalıştık" dedi. Teşekkür konuşmasında geride kalan iki yıllık çalışmaları değerlendiren Dr. Ahmet Güler, Kent Konseyi bünyesinde yaklaşık 20 çalışma grubu ve komisyon kurdu; engelliler, çocuklar, kadınlar ve hayvan hakları alanında çalışmalar yürüttü ve Çeşme'nin ilk Uluslararası Turizm Zirvesi'ni düzenledi. Güler, "Bizim tek partimiz Çeşme'dir, tek davamız Çeşme'nin çıkarıdır. Kent Konseyi olarak hiçbir kurum ya da belediyeden maddi destek almadan tamamen gönüllü katkılarla faaliyet gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde Kent Konseyi'ni çok daha güçlü bir yapıya kavuşturarak sivil toplum kuruluşlarını güçlendireceğiz ve kentin yaşamına pozitif anlamda dokunacağız. Tüm kurumlar, resmi kurumlar ve yerel yönetimle birlikte çalışarak kentin yaşam kalitesini yükselteceğiz" diye konuştu.

Genel kurulun ardından yürütme kurulu blok liste yöntemiyle belirlendi. Yeni dönem Çeşme Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

• Ali Rıza Doğruyol — Çeşme Halk Eğitim Müdürü

• Baha Güvelioğlu — Hayvan Hakları Savunucusu

• Çetin Ayhan — İş İnsanı

• Deniz Ahilik — Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi Başkanı

• Duygu Elbir — Alaçatı Kadın Kooperatifi Başkanı

• Erşan Ülgen — Çeşme Kent Konseyi Geçmiş Dönem Yürütme Kurulu Üyesi

• Fatma Baykal İğşen — Ilıca Kültür Sanat Derneği

• Hasan Ege Tütüncüoğlu — Sakız Ağacım Projesi Yürütücüsü

• Kazım Beyaz — Çeşmeköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı

• Kerem Ünsal — Alaçatı Turizm Derneği Başkanı

• Mehmet Sarısaç — Çeşme Spor Kulübü Derneği Başkanı

• Melis Baykan — Rüzgarın Kadınları Kadın Kooperatifi Başkanı

• Musa Atasoy — Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı

• Münür Özer — Çeşme Afyonlular Derneği Başkanı

• Nermin Ekinci — Çeşme Kadın Dayanışma Derneği Başkanı

• Orhan Belge — Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı

• Sedat Mutlu — İş İnsanı

• Suzan Çırağ — Türk Anneler Derneği Çeşme Şubesi Başkanı

• Umut Akbaykal — Çeşme Kent Konseyi Geçmiş Dönem Yürütme Kurulu Üyesi

• Yetkin Altındağ — Barınak Projesi Vakıf Temsilcisi

• Yıldırım Aktugan — Geçmiş Dönem Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı

• Sevgi Duman — ÇEŞKA Dönem Başkanı

• İbrahim Önol — Arkeolog