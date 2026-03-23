Çevreyi kirletenlere 5,8 milyon TL'lik ceza

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, çevre kirliliğini önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmaları verilerle paylaştı. 20 ilçede yetki devri kapsamında sürdürülen gürültü denetimlerinde 981 kontrol yapılırken, kış aylarında hava kalitesini korumak için kömür satış noktaları ve merkezi ısıtma sistemli apartmanlarda 2 bin 53 denetim gerçekleştirildi.

HAVA KALİTESİ 10 İSTASYONLA TAKİP EDİLİYOR

Kentteki hava kalitesi, 9 sabit ve 1 mobil olmak üzere toplam 10 istasyon aracılığıyla izleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sistemine entegre çalışan istasyonlardan alınan veriler, belediyenin internet sitesi üzerinden paylaşılarak şeffaf bir izleme süreci yürütülüyor.

KÖRFEZDEN 2 BİN TONDAN FAZLA ATIK TOPLANDI

Deniz Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Körfezi’nde yürüttükleri temizlik çalışmaları kapsamında son iki yılda 2 bin 156 ton yüzer atığı bertaraf etti. Deniz suyu kalitesinin korunması amacıyla 70 farklı noktadan düzenli numuneler alınarak dere ağızları ve deşarj noktaları takip altına alındı. Ayrıca kent genelindeki 30 ilçede 254 bin noktada sivrisinek ve haşereye karşı vektörle mücadele çalışmaları sürdürüldü.

EĞİTİM VE MAVİ BAYRAK ÇALIŞMALARI

Çevre bilincini artırmak amacıyla yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında iki yılda 12 bin öğrenciye deniz ekosistemi eğitimi verildi. Turizm potansiyelini destekleyen çalışmalar neticesinde ise İzmir'deki Mavi Bayraklı plaj sayısı, 37’si halk plajı olmak üzere toplamda 64’e ulaştı.