CHP, grev için genel başkan yardımcılarını görevlendirdi

Gelişmeye ilişkin CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda bir basın açıklaması yaptı. Taşcıer, grev sürecini ilk günden itibaren yakından takip ettiklerini belirtti. Türkiye’nin zorlu bir süreçten geçtiğini vurgulayan Taşcıer, “Ülkemizde demokrasi ve hukukun üstünlüğü açısından oldukça sıkıntılı bir dönem yaşıyoruz. Hukukun, siyaseti dizayn etme aracı olarak kullanıldığı ve belediyeler üzerinden ciddi bir baskı oluşturulduğu bir atmosferdeyiz. Cumhurbaşkanının belediyelere yönelik 'silkeleme' talimatı ile başlayan bu süreçte, kötü yönetilen ekonomik tablonun faturasını CHP’li belediyelere kesmeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız” dedi. CHP’nin emek ve emekçiye bakışının yıllardır değişmediğini ifade eden Taşcıer, işçilerin haklarının bir lütuf değil, temel bir hak olarak görüldüğünü vurguladı. “Biz bu mücadeleyi, insanca yaşam koşullarına sahip bir Türkiye hayaliyle sürdürüyoruz” dedi.

“UZLAŞMA SAĞLANMASI GEREKİYOR”

Özellikle İzmir’de CHP’li belediyelere yönelik uzun süredir bir engelleme politikası uygulandığını ifade eden Taşcıer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kamu hizmetlerinin aksamadan sürdürülmesini esas alan bir yaklaşım sergilediğini ve emekçilerin haklarının teslim edilmesi için çaba gösterdiğini söyledi. Grevde yedinci güne girildiğini hatırlatan Taşcıer, toplu sözleşme sürecinin doğası gereği tarafların karşılıklı öneriler sunduğunu belirterek, “İşçi tarafı taleplerini ortaya koyar, işveren de ekonomik koşullar doğrultusunda teklif sunar. Bu süreç sonunda bir uzlaşma sağlanması gerekir” dedi.

Taşcıer, bugün yapılacak görüşmelerle birlikte uzlaşma ortamının sağlanacağına inandıklarını ifade ederek, “Hem İzmir halkını, hem belediyeyi, hem de emekçileri rahatlatacak bir sonuçla bu süreci sonlandıracağımıza inanıyorum. CHP olarak her zaman emekten yana bir duruş sergiledik. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurularak, belediye başkanlarımız bu süreci büyük bir hassasiyetle yönetiyor” dedi.

Taşcıer, açıklamasını, “İzmir halkının bu süreçten en az etkilenmesi ve uzlaşmanın bir an önce sağlanması en büyük temennimizdir” diyerek tamamladı./İZMİR