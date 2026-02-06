CHP İzmir'den 04.17'de anma töreni

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli iki ayrı büyük depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için, asrın felaketinin 3. yılında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı ve 30 İlçe Başkanlığında anma törenleri düzenlendi.

CHP İzmir İl Başkanlığı önünde ilk depremin yaşandığı sabaha karşı 04.17’de yapılan ve saygı duruşu ile başlayan törene CHP İzmir İl Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır, CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar ellerinde depremden etkilenen illerin isimleri ve “270 bin depremzede konteynerlerde yaşıyor bu ayıba son verin” yazan dövizler taşıdı.

Anma töreninde CHP İzmir İl Başkanlığı adına konuşan İletişim Medya ve Tanıtımdan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Eylem Alan Çetiner, “O gün sadece depremi yaşayanlar değil, bizler de ailemizi, arkadaşlarımızı, evimizi, yuvamızı kaybettik. Ateş düştüğü yeri, yani tam yüreğimizi, tümüyle ülkemizi yaktı” dedi.

Çetiner konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremin sebep olduğu can kayıpları ve yıkımlar zamanla unutulacak, alışılacak acılar değil. Yıllar geçiyor ama ne o yıkım hafızamızdan siliniyor ne de o acılar yüreğimizden… Ülkemizi büyük bir acıya boğan, toplumda derin ve iyileşmez yaralar bırakan 6 Şubat 2023 depreminin bize yaşattıkları, bir ülkenin tarihinde yer alacak en büyük acılardan birisi olarak tarihteki yerini aldı. O gün sadece depremi yaşayanlar değil, bizler de ailemizi, arkadaşlarımızı, evimizi, yuvamızı adeta kaybettik.

Ateş düştüğü yeri yani tam yüreğimizi, tümüyle ülkemizi yaktı. O acı 85 milyonun ortak acısı ve kaybı oldu. Bugün hala o acıyla ayaktaysak, yaşanan dayanışma ve acıların her türlüsünün paylaşılması sayesindedir. Depremde kaybettiğimiz on binlerce canımızı CHP İzmir İl Başkanlığı olarak anarken, bir ayıbın da son bulması için buradan çağrı yapmak istiyoruz. Depremin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen 270 bin vatandaşımız konteyner kentlerde yaşamak mecburiyetinde bırakılıyor. Ülkemize yakışmıyor. Halkımız bunu hak etmiyor."

ZAFER LEVENT YILDIR: DENETİMSİZLİK, İMAR AFFI VE RANT ÖLDÜRÜR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ise “Aslında her gün ama her gün bu süreçle yüzleşiyoruz. Hepimizin tek tek bireyler olarak da sorumluluk bilinciyle donanmamız gerekiyor. Denetimsizlik öldürür. İmar afları öldürür. Rant anlayışı öldürür. Bu nedenle önümüzdeki süreçte bilimden yana tavır almalı, gerekli önlemleri alırken ihmalleri görmezden gelmemeliyiz. Bunları yapmak için de büyük bir gayret içinde olmalıyız.” dedi.

NİLÜFER ÇINAR MUTLU: İNSANLARIN CANINI KORUMAKTAN DAHA ÖNEMLİ BİR GÖREVİMİZ YOK

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınar Mutlu ise “Hâlâ tam sayının bilinmediği on binlerce insanımızı kaybettik. Onlara bir borcumuz olduğunu düşünüyorum. Bu borcumuz da bundan sonra yeni afetlerde yeni canları kaybetmemek, buna hazır olmak. Bu ülkenin, Anadolu coğrafyasının en büyük sorunlarından biri deprem bölgesi olması. Dirençli kentleri yaratmak zorundayız. İnsanların canını korumaktan, hayatını korumaktan daha önemli bir görevimiz olmadığını düşünüyorum. En büyük görevimiz bu depremlerde bir canımızı kaybetmeyecek şekilde ülkemizi bu afetlere hazır hale getirmek olmalı. Yaşananları asla unutmuyoruz ve gerçekten çok üzgünüz. Maalesef depremzede insanlarımız hâlâ insanca yaşam koşullarına sahip olamadı.” dedi.