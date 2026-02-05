Aldığı ceza iptal edilmişti: MSB'den 'Teğmen Demirtaş' kararına itiraz

Milli Savunma Bakanlığı, Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen 'Silahlı kuvvetlerden ayırma' cezasının iptaline dair mahkeme kararını istinafa taşıdı.

Bakanlık tarafından alınan iptal kararının kaldırılması talep edildi.

CHP'li Burhanettin Bulut konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bulut şu ifadeleri kullandı:

''Milli Savunma Bakanlığı, “Mustafa Kemal’in askeriyiz” dediği için ihraç edilen Deniz Demirtaş hakkındaki ihraç cezasının iptal kararını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı ve kararın kaldırılmasını istedi. Bu ülkenin kurucusunun adını anmayı suç sayıp, adaletin verdiği iptal kararını bile hazmedemiyorlar. “Mustafa Kemal’in askeriyiz” demek suç değildir, şereftir. Asıl sorun “Mustafa Kemal’in askeriyiz” demek değil, bu sözden rahatsız olan zihniyettir. Tarihe Atatürk'e sahip çıkanlara zulmedenler olarak geçeceksiniz!''

Teğmen Deniz Demirtaş, "Silahlı Kuvvetlerden Ayırma" cezasına çarptırılmıştı. Bu ağır cezanın verilme gerekçesi, Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından disiplinsizlik ve askerlik mesleğinin vakar ve haysiyetiyle bağdaşmayan eylemler olarak nitelendirilmişti. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre süreç, teğmenin bazı sosyal medya paylaşımları ve TSK hiyerarşisi dışındaki tutumları üzerinden şekillenmişti.

NE OLMUŞTU?

Mezuniyet töreninde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz'' sloganı atan teğmenlerden biri olan Demirtaş ihraç edillmişti. Karara yönelik itiraz sonrası mahkeme, teğmen hakkında verilen bu ihraç kararını hukuka aykırı bularak iptal etmişti.

Bu davanın sonucunun ihraç edilen Ebru Eroğlu ve diğer 3 teğmen için de emsal niteliğinde olması bekleniyordu.

MSB, mahkemenin bu iptal kararını kabul etmeyerek konuyu istinaf mahkemesine taşıdı.