CHP İzmir’den saldırı açıklaması: Bu olay, toplumda oluşan psikolojik sorunların yansımasıdır

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Menderes İlçe Başkanı Mehmet Emin Işık'a yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin ilçe binası önünde açıklama yaptı. Açıklamaya, CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

"HİÇ KİMSE BİZİ BÖLMEYE, KORKUTMAYA YA DA SİNDİRMEYE ÇALIŞMASIN. BİZ BURADAYIZ. DİMDİK AYAKTAYIZ"

Saldırıya tepki gösteren Güç, olayın yalnızca bir siyasi partiye yapılmış bir saldırı olarak görülmemesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’nin içine sürüklendiği ağır ekonomik ve sosyolojik tablonun toplumda yarattığı problemlerin nelere yol açabileceğini hep birlikte yaşayarak gördüğümüz bir süreçten geçtik. İki gün önce Menderes İlçe Başkanımız Sayın Mehmet Emin Işık, akşam saatlerinde ilçe binamız önünde seçim çalışmaları yürütürken son derece üzücü bir saldırıya uğramıştır. Olay sırasında 4 kişi ilçe binamızın önünde bağırıp çağırarak gerginlik yaratmış, İlçe Başkanımız Mehmet Emin Işık ise ortamı sakinleştirmek ve konuyu konuşarak çözmek amacıyla kendilerini oradan uzaklaştırmak istemiştir. Ancak olayın devamında bu kişilerden biri boğazına bıçak dayayarak kendisini tehdit etmiş ve ‘Bizi işe almak zorundasınız’ şeklinde ifadelerle baskı kurmaya çalışmıştır. Bu saldırı sırasında İlçe Başkanımızın kulağında kesik oluşmuştur. Öncelikle şunu açıkça ifade etmek isteriz ki: Bu olay sadece bir siyasi partiye yapılmış bir saldırı değildir. Bu olay, toplumda oluşan büyük psikolojik sorunların bir yansımasıdır. Elbette emniyet güçlerimiz olayla ilgili gerekli soruşturmayı yapacaktır. Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin madde bağımlılığı, alkol kullanımı veya başka kişilerin etkisi olup olmadığı araştırılacaktır. Ancak asıl mesele şudur: Bu ülkeyi yönetenler, toplumda oluşan bu büyük sosyal gerilimi görmek istememektedir. Daha dün, Çeşme Belediye Başkanımız hakkında ‘madde bağımlısı’ gibi iftiralarla itibar suikastı yapmaya çalışan siyasi anlayış, bugün toplumda oluşan bu yoksulluğun ve umutsuzluğun sorumluluğunu üstlenmek yerine görmezden gelmektedir.”

“GENÇLER UMUT BULAMIYOR”

“Türkiye’de insanlar iş bulamıyor” diye devam eden Güç, “Gençler umut bulamıyor. Vatandaş çözüm beklerken karşısında yalnızca polemik üreten bir siyaset görüyor. Bu tablo sürdürülebilir değildir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler, her zaman olduğu gibi bugün de halkın yanında durmaya devam edeceğiz. İlçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il örgütümüz ve milletvekillerimiz birlikte, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde, bu ülkeyi daha adil, daha huzurlu ve insanların umutla yaşayabileceği bir ülke haline getirmek için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hiç kimse şunu düşünmesin: Cumhuriyet Halk Partisi korkutulabilecek bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi sindirilebilecek bir parti değildir. Aksine, bu saldırı Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha göstermiştir. Olayın yaşandığı günden bugüne kadar on binlerce yurttaşımız ilçe örgütümüzü ziyaret etmiş, geçmiş olsun dileklerini iletmiş, binlerce telefonla bizlere ulaşmış ve bizleri asla yalnız bırakmamıştır. Bu dayanışma bizim için son derece kıymetlidir. Bugün de burada ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ile beraber İlçe Başkanımız Mehmet Emin Işık’ın ve Menderes Örgütümüzün yanında olduğumuzu göstermek için bir aradayız” ifadelerini kullandı.

“BİZ GÜÇLÜ BİR AİLEYİZ”

CHP’nin iktidar hedefini tekrarlayarak devam eden Güç, “Biz büyük bir aileyiz. Biz güçlü bir aileyiz. Hiç kimse bizi bölmeye, korkutmaya ya da sindirmeye çalışmasın. Biz buradayız. Dimdik ayaktayız. Hiç kimse bizi ne korkutabilir, ne sindirebilir, ne de koyduğumuz iktidar hedefinden geri döndürebilir. Biz bu saldırıdan korkan, sinen veya çalışmalarına ara veren bir parti olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Nitekim İlçe Başkanımız, yaşanan bu saldırının hemen ertesi günü sahaya çıkmış ve seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmiştir. İşte Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarının duruşu budur. Biz iktidar yolunda hedefini belirlemiş, bu hedefe odaklanmış bir siyasi hareketiz. Bu yolun toplumumuza, bu ülkede yaşayan tüm yurttaşlarımıza fayda sağlayacağına inanıyoruz. Ve biliyoruz ki bu yol fedakârlık gerektiriyorsa, Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak bu fedakârlığı yapmaktan asla geri durmayacağız. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleri olarak bu yoldan asla dönmeyeceğiz. İktidar olduğumuzda bu ülkeyi; toplumun her kesiminin kendini güvende hissettiği, insanların mutlu olduğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, çok daha müreffeh yarınlara sahip bir ülke haline getireceğiz. İlçe Başkanımız Mehmet Emin Işık’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için toplumun tüm kesimlerini sağduyuya davet ediyoruz” diye konuştu.

YÜCEL: ŞİDDETTEN MEDET UMAN AVUÇLARINI YALAR"

İzmir Milletvekili Deniz Yücel ise "Kimse Cumhuriyet Halk Partisi’ne, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir yöneticisine, il başkanına, ilçe başkanına, belediye başkanına baskıyla, tehditle, şiddetle diz çöktüreceğini zannetmesin. Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir siyasi parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi köklerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden alır. O yüzden şiddetten medet uman, şiddetten fayda bekleyen kim olursa olsun avuçlarını yalar. Ben ilçe başkanımıza ve ilçe başkanımızın şahsında Menderes Örgütümüze geçmiş olsun diyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüm kadroları olarak ilçe başkanımızın da, Menderes örgütümüzün de yanındayız. Hukuki sürecin de sonuna kadar takipçisiyiz. Bir daha böyle bir olay yaşanmaması için de gereken her türlü tedbiri ve önlemi alacağız" dedi.