‘Torba’ teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi

CHP teklifteki bazı maddelerin anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle önerge verdi. Ancak reddedildi. CHP’nin deprem konutlarının ücretsiz olmasına yönelik önergesi de kabul edilmedi. Lüks tüketim sınıfına giren ve belli bir meblağı aşan kol saatlerinden ÖTV alınmasına yönelik önerge de reddedidildi. DEM Parti’nin Bağ-Kurluların 7200 gün primle emekli olabilmesine yönelik önergesi iktidar tarafından reddedildi. CHP ile DEM parti emeklilere asgari ücret tutarında bayram ikramiyesi verilmesi için ayrı ayrı önergeler sundu. Ancak iktidar kabul etmedi. İYİ Parti’nin asgari ücretin yarısı kadar ikramiye önergesi de reddedildi. Yeni Yol da emeklilere bayramlarda en az birer maaş ikramiye ödenmesini talep etti. Ancak bu önerge de kabul edilmedi. DEM Parti, çeşitli nedenlerle üniversitelerden atılanlara af öngören önerge sundu. Kabul edilmedi.

Teklif ile kamu kurumlarındaki “ihtiyaç fazlası” taşınmazların satılması hedefleniyor. Birçok kamu idaresi tarafından, kurumlarına tahsis edilen ve/veya kendi mülkiyetlerinde bulunan taşınmazlarının özelleştirilerek elde edilecek gelirlerin yeni hizmet binaları ile bakım ve onarım yatırımlarında kullanılmak üzere kendilerine aktarılması yönünde talepler iletildiği savunuldu. Teklifin etki analizinde, “Sosyal tesisler ve kurumlardan gelen talepler dikkate alındığında 230 adet ve yaklaşık 5.5 milyon m2 taşınmazın özelleştirilmesi talep edilmiş ve 1.5 milyon m2 taşınmaza ilişkin imar planı yapılmıştır” denildi. CHP teklifte, maddenin tekliften çıkarılmasını istedi. Ancak önerge reddedildi.

ODTÜ, BOĞAZİÇİ DE VAR MI ?

Komisyondaki görüşmeler sırasında muhalefet milletvekilleri ısrarla bu 230 taşınmazın nerede olduklarını sordu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Örneğin, Boğaziçi Üniversitesi’nin arazisi ihtiyaç fazlası mı, değil mi ? Ya da ODTÜ’nün Eymir’i ihtiyaç fazlası mı, değil mi; bunlar satılacak mı, satılmayacak mı ? O listenin mutlaka ortaya çıkması lazım. Maalesef bakın, yarın Boğaziçi’nin başına bir iş gelmeyeceğini yani o Boğaziçi’ndeki arazilerin satılmayacağını kim iddia edebilir ? Yeri de güzel, kupon, denizi de görüyor. Ya da ODTÜ... Bakın, burada hemen yanı başımızda ODTÜ arazilerinin satılmayacağına kim garanti verebilir ?” diye sordu. AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “Yani ‘ODTÜ’nün, arazisi üzerinden, Boğaziçi’nin arazisi satılacak mı, bunlar üzerinden büyük bir korku üretip de meseleyi gerçekten çok anlamsız bir yere taşımanın bir gereği yok” dedi. Tartışmalar uzun süre devam etti.

Komisyonda, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır’a da 230 taşınmazın listesi soruldu. Haykır listelerin Cumhurbaşkanı kararıyla ilan edildiklerini söyledi. Bunlardan 95’inin özelleştirme programına alındığını, Resmi Gazete’de yayınlandığını, diğerleriyle ilgili de kurumlardan kendilerine talep geldiğini, bunları incelediklerini belirtti.

LİSTE ARTABİLİR

AKP Ankara Milletvekili Orhan Yegin, “Başkanım bugün 230 yarın 250 olamaz mı ?” diye sordu. Özelleştirme İdaresi Başkanı Haykır, “Bize hâlâ mesela şu anda geliyor bu tür talepler” diye konuştu. Haykır, sayının artabileceğini söyledi. Haykır, kamu işletmelerinin doğrudan mal ve hizmet üretimiyle ilgili olmayan veya atıl durumda olan gayrimenkullerini tespit ederek, bakanlık veya Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na gönderdiklerini söyledi. Haykır, “Eğer örneğin bir üniversitede - tabii o üniversitede veya diğer bir KİT - mesela yönetim kurulu, üniversite senatosu kendi mevzuatları çerçevesinde bu kararı almaya yetkili usuller çerçevesinde alıp bizlere bildiriyorlar. Bu şekilde ilerliyor sistem” dedi.

Haykır, köprü ve otoyolların 2010 yılında da özelleştirme kapsam ve programına alındığını, daha sonra ihale yapıldığını ancak sonuçlanmadığını söyledi. Bunların 2010 yılından bu yana özelleştirme kapsam ve programında olduğunu belirten Haykır, şu anda ihaleye dönük bir hazırlıkları olmadığını dile getirdi. Haykır, “Görevlerimiz çerçevesinde portföyümüzdeki varlıkların takip ve koordinasyonuna ilişkin yükümlülüklerimiz var. Biz bu çerçevede tabii ki çalışmalarımızı sürdürüyoruz ama bunun dışında şu anda size açıklayabileceğim herhangi bir bilgi yok bende. Yani değerlemelerden bahsedildi, bir değerleme çalışmamız yok efendim” dedi.

ÖZELLEŞTİRME LİSTESİ!

Özelleştirilen veya özelleştirme kapsamında bulunan 95 yerin listesi de milletvekillerine iletildi. Listede, kurumlar tarafından özelleştirilmesi talep edilen ve uygun bulunan taşınmazlara yer verildi. Talepte bulunan kurumlar olarak ise Dışişleri, Milli Eğitim ile Milli Savunma bakanlıkları, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurumu ve Karayallorı Genel Müdürlüğü yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı’nın talepte bulunduğu yerler Ankara Çankaya, Mamak, Aydın Didim, İstanbul Kartal ve Muş’te yer alıyor. Didim Denizköy’deki arazi ise devasa büyüklükte. Dışişleri Bakanlığı’nın talepte bulunduğu yerler Ankara Çankaya Karakusunlar’da. Buralarda özelleştirme yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın talepte bulunduğu yerler Bursa ve Diyarbakır’da yer alıyor.

KAŞ KALKAN DA VAR

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün özeleştirilmesini talep ettiği yerler arasında ise Antalya Kaş Kalkan/Menteşe’deki taşınmazlar da var. Vergi Denetim Kurumu’nun özelleştirilmesi talebinde bulunduğu yerlerin ise büyük bölümü İstanbul Beyoğlu Müeyyetzade’de bulunuyor.