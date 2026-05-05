CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç: Seçim olana kadar sahadayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 81 ilde örgütlerin sahaya inmesi yönündeki talimatı doğrultusunda, CHP İzmir İl Başkanlığı yetkilileri Seferihisar’da saha çalışması gerçekleştirdi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç öncülüğünde yapılan çalışmaya, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar ve ilçe örgütü üyeleri katıldı. İl Başkanı Çağatay Güç’ün koordinasyonunda yürütülen çalışmada, parti yöneticileri ve ilçe örgütü üyeleri yurttaşlarla temas kurdu.

"AKP’Lİ SİYASETÇİLER KONUYA HÂKİM DEĞİLLER"

Önce CHP Seferihisar İlçe Başkanlığını ziyaret eden Güç, partililerle sohbet etti. Güç daha sonra ilçedeki üretici pazarına giderek yurttaşların sorunlarını dinledi.

Güç, “Stopajla ilgili problem var, vergiyle ilgili problem var, kira ile ilgili problem var, elektrikle ilgili problem var. Ciddi problemleri var. Sürdürülebilir bir hale gelmesi için istikrarın olması gerekiyor. Pazara girdiğimiz andan itibaren vatandaş direkt fiyatlardan yakınıyor. Üretici insan sattığı fiyatlardan yakınıyor. Bir düzensizlik, bir istikrarsızlık var. Kısa, orta vadeli bir ekonomi programı olmadığı için maalesef ülke bu hale geldi. Tek bir kişinin kararıyla süreç yürütülmeye çalışılıyor. AKP’li siyasetçiler konuya hâkim değiller. Bununla ilgili bir çalışma yapmıyorlar. Sadece kavga kültürüyle ilerliyorlar. Biz de vatandaşa gidiyoruz” dedi.

"SEÇİM OLDUĞU AN İKTİDARIZ"

Güç, erken seçim çalışmasına başladıklarını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in talimatıyla dün itibarıyla sahaya çıktıklarını belirtti. Güç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz daha önce zaten çalışmalarımızı, saha çalışmalarımızı yapıyorduk ama artık erken seçim mottosuyla artık sokaklardayız. Süreci erken seçim süreci olarak yürütüyoruz. İnşallah en kısa zamanda seçim olacak. Biz de iktidar değişimiyle beraber vatandaşımızın daha iyi koşullarda yaşadığı bir hükümet sistemini hayata geçiririz. Dün TÜİK verilerini açıkladı, yüzde 4,18 verisini açıkladı. Bu, yıllık enflasyon yüzde 50 demek. Çok ciddi bir oran. Bu baskılanmış olmasına rağmen yüzde 50. Asgari ücretlilerin beklentisi var, zam istiyor. Ama gelinen noktada sermaye sahiplerine soruyorsunuz, onlar da çok ciddi maliyetlerin olduğunu söylüyorlar. Kurun baskılandığını söylüyorlar, kurun düzeltilmesi gerektiğini söylüyorlar. Faizler aldı başını giderken kurun baskılanmasının ekonomiye zarar verdiğini söylüyorlar.

İyi durumda olan da mutsuz, durumu kötü olan da mutsuz. Ülke mutsuzluğu da ülkenin hâli haline geldi. Bizim sistemsizlikle ilgili problemimiz var, önünü görmeyle ilgili problemimiz var. Vatandaş da önünü görmüyor, sermaye sahipleri de önünü görmüyor. Bizim sistemi düzgün hale getirebileceğimiz bir yapıya ihtiyacımız var. Bunun için yola çıktık zaten. İnsanların bize olan güvenini İzmir’de bir kez daha perçinlemiş olduk. Biz kurmaylarımızla beraber sahadayız. İnşallah en kısa zamanda erken seçim ile beraber bu sistemi düzelteceğiz. Biz seçim olana kadar erken seçim politikasıyla devam ediyoruz. Bu artık bir start verildi. Zaten vatandaş bunu istiyor. Erken seçim bir an önce olacak. Biz seçim olana kadar sahada olacağız. Biz zaten İzmir örgütü olarak hep sahadaydık ama motto değişti. Erken seçim odağında artık çalışıyoruz. Sahadayız. O yüzden sürekli seçim olana kadar sahada olmaya devam edeceğiz. İktidar olacağız zaten. Seçim olduğu an iktidarız. Bu bir gerçek. AKP bu gerçeklikten kaçamaz. Seçim olduğu an iktidarız. Sahada olan tek CHP var. Sahada olmaya devam edeceğiz.”