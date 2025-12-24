CHP İzmir İl Başkanı Güç: İzmir üvey evlat

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İzmir’in yatırımlar konusunda ihmal edildiğini söyledi. İzmir Milli Eğitim Müdürülüğü önünde yapılan basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Güç, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin bütçelerinin kısıtlandığını ayrıca, açıklanan asgari ücretin yurttaş lehine olmadığını dile getirdi. Güç, çevre yolu ve Halkapınar-otogar arasındaki tren hattı gibi projelere bütçe ayrılmadığını belirterek, “İzmir yine üvey evlat muamelesi görüyor” dedi.

Çağatay Güç, bütçe görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, İzmir’in yıllardır bekleyen projelerine bütçe ayrılmadığını söyledi. Güç, “İzmir yine üvey evlat muamelesi görmüş. Çevre yolu, Halkapınar-otogar arasındaki tren hattı gibi önemli projelere bütçe ayrılmamış” dedi. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin bütçelerinin kısıldığını vurgulayan Güç, “Hem mali hem siyasi baskı yapıyorlar hem de İzmir’e yatırım yapmıyorlar. Ama eleştirmeye gelince eleştiriyorlar. Sanki biz iktidarız da onlar muhalefet yapıyor” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK KOLLARI VE SİYASİ PROPAGANDA

Çağatay Güç, gençlik kollarının yürüttüğü tamirat ve tadilat çalışmalarına da dikkat çekti. “Bir siyasi partinin gençlik kolları gidiyor, tamirat yapıyor, bunu paylaşıyor. Ama biz anlam veremiyoruz. Bu gençlik kolları iktidarın yanında yürüyor” dedi.

Çağatay Güç, “Bu sene toplamda 24 milyar TL harcama yapılmış. Toplam 800 milyardan fazla dergi alınmış. 24 milyarda tadilat, tamirat işleri, bir-iki okul yapılmış. Burada neyi amaçladıklarını anlamak zor” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET VE EKONOMİ

Güç, asgari ücretin açıklanmasıyla ilgili olarak da değerlendirmede bulunarak, “Kendi yarattıkları enflasyonu dizginlemek için vatandaşını, halkı, haklın nasıl geçindiğini düşünmeyen bir yaklaşımla asgari ücreti belirlediler. Açlık sınırının altında kaldığını öğrendik. Üzücü, ülkenin geldiği ekonomik durum üzücü. Arkadaşlar soruyor ‘ekonomi nasıl düzelecek’ diye. Ekonomi düzelir. Bu ülke çok zengin bir ülke. Coğrafi olarak çok şanslı bir ülke. 1950’lerden beri biz dünyanın 19’uncu ekonomisiyiz. Son 5 yıl içinde 21’e düştük. Bu ekonomi toparlanıyor. Ekonominin toparlanması için iktidarın değişmesi gerekiyor. Bu zihniyet ekonomiyi yönetemez halde, ülkeyi yönetemez halde. Kararlar yanlış veriliyor. Hatalı çalışmalar yapılıyor” dedi.

Güç, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Ne kadar baskı yaparlarsa yapsınlar, mali yönden bizi sıkıştırırlarsa çalışsınlar. Ama İzmir’e yatırım yapmalarını bekliyoruz.” dedi.