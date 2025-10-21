CHP İzmir'in il başkanı Çağatay Güç göreve başladı

Cumhuriyet Halk Partisi 39. İzmir Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Çağatay Güç ve il yönetim kurulu, Konak 1 No'lu İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatalarını aldı. CHP İzmir İl Örgütü yeni yönetimi mazbatalarını aldıktan sonra Cumhuriyet meydanına Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da çelenk sunum törenine katıldı. Güç, İl Kadın Kolları Başkanı Zahide Kurun ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ruhsar Selis Çelik ile Atatürk anıtına çelenk bıraktı.

"HALKIN SORUNLARINA ODAKLANACAĞIZ"

Çelenk sunumunun ardından konuşan yeni İl Başkanı Çağatay Güç, "Arkadaşlarımızla beraber ilk önce bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Bugün bizi ilimizdeki iletişim anını değiştirerek politikalarımızı belirleyip bir yol haritası çizip politikalarımızı belirledikten sonra çalışmalara başlayacağız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah önümüzdeki dönem çok daha verimli, çok daha çalışkan bir dönem olacağına inanıyorum. Biz daha çok ekonominin konuşulduğu, kadın haklarını konuşulduğu, çevrenin ve barınmanın konuşulduğu bir politika düşünüyoruz. Çünkü halkın sorunları var. Parti içi konuşmalar yerine biz halkın sorunlarına odaklanıp politikalarımızı geliştireceğiz. vereceğiz. Parti içerisindeki küçük şeyleri konuşmayacağız. Gerçekten halkın sorunları var. Ekonomik sorunlar var, çevre sorunları var. Barınma sorunu var. Gençlerin ciddi sosyal yaşam sorunları var. Biz bunlara çözüm önerilerini beraber geliştireceğiz. Çok nitelikliki il yöneticilerimiz var. Onlarla beraber yeni politikalar belirleyerek bir yol haritasıyla beraber ilerleyeceğiz" dedi.