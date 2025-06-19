CHP’li Balcı: Muğla halkı geleceğine sahip çıkıyor

Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Bayır-Deştin Tekağaç Mevkii’nde yapılması planlanan çimento fabrikasının imar planını etmesini mahkemeye taşıyan Muğla Valiliği’ne tepkiler devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, yazılı bir basın açıklaması yayımladı.

Balcı, “Bu karar, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde, belediyelerin şehircilik ilkeleri ve kamu yararı doğrultusunda plan yapma ve değiştirme yetkisi kapsamında alınmıştır. Dolayısıyla söz konusu karar hem hukuki hem de anayasal açıdan meşru, yerel iradenin doğrudan tezahürüdür. Ne var ki, Muğla Valiliği tarafından açılan iptal davası, idari teamülleri ve yerinden yönetim ilkesini açıkça hiçe saymakta; merkezi idarenin, yerel demokrasiyi baskı altına alma eğilimini bir kez daha ortaya koymaktadır” dedi.

“Yerel yönetimlerin karar alma mekanizmaları, Anayasa’nın 127. maddesi ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı ile güvence altına alınmıştır” diye belirten Balcı, “Seçilmiş belediye meclisinin, kendi yetki alanı içinde, kamu yararına aldığı bir kararın idari bir karar ile yargıya taşınması siyasi bir müdahaledir. Bu tutum, halkın iradesini yok sayan otoriter bir refleksin ürünüdür. Öte yandan kararın hemen ardından, belediyemizi ve doğayı savunan yurttaşlarımızı hedef alan organize bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Gerçek dışı iddialarla kamuoyunda yanlış algı yaratılmaya çalışılmakta; ‘protestolar ücretliydi’ veya ‘imar rantı yaratıldı’ gibi mesnetsiz söylemler dolaşıma sokulmaktadır. Bu dezenformasyon çabaları, açıkça anayasal haklarını kullanan yurttaşlarımızı baskı altına alma, ifade özgürlüğünü ve demokratik muhalefeti sindirme niyetinin bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

HALKIMIZIN YANINDAYIZ

Balcı şunları dile getirdi: “Halkın demokratik tepkisini itibarsızlaştırmak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti ilkesine ve anayasal düzene aykırıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Muğla İl Örgütü olarak bu antidemokratik müdahaleyi reddediyoruz. Yerel yönetimlerin karar alma özgürlüğünü, halkın iradesini ve hukukun üstünlüğünü savunmaya devam edeceğiz. Muğla halkı; doğasına, suyuna, toprağına ve geleceğine sahip çıkmaktadır. Biz de halkımızın yanındayız.”

NE OLMUŞTU?

Fabrika 2022’de Bayır ve Deştin mahallelerinin ortak sınırı Tekağaç mevkiine kurulmak istendi. Proje için verilen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu kararını, Eylül 2023’te Muğla 2. İdare Mahkemesi iptal etti. Menteşe Belediyesi, inşaat ruhsatını ve yapı tatil tutanağını iptal etti. Şirketin Danıştay’a yaptığı itirazı ise reddedildi. Danıştay Ocak 2024’te mahkeme kararını iptal için yaptığı başvuruyu reddetti. Yargının ve yerel idarenin net tavrına rağmen, şirket geri adım atmadı. Bakanlık Kasım 2024’te iptal edilen ÇED süreci için yeni bir inceleme değerlendirme komisyonu toplantısı düzenledi ve revize ÇED’in görüşüldüğü bu toplantıda Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve ekoloji örgütleri karara itiraz etti. Yurttaşlar da Ocak 2024’te, fabrikaca alanda dair “sanayi alanı” kararının kaldırılması için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’ne resmi itiraz verdi. Aynı yılın mart ayında da kararın iptali için Bakanlığa dava açıldı. Mayıs 2025’te projeye ilişkin imar planlarının iptali, Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararıyla kesinleşti.