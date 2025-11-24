CHP’li Güç: Hükümetin İzmir’e yatırım yapması gerekiyor

İzmir’deki ulaşım ve altyapı projeleri hakkında açıklamalarda bulunan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, merkezi hükümetin İzmir’e daha fazla yatırım yapması gerektiğini vurguladı.

CHP'nin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamasının ardından basının sorularını yanıtlayan Güç, “Bürokrasinin kendi iç sorunlarını çözmesini bekliyorum. Cemil Başkan açıklamasını yaptı. Süreç büyükşehir belediyesini ilgilendiriyor, ancak merkezi hükümetin de elini taşın altına sokması şart” dedi. Güç, bir buçuk yıl içinde yapılan büyük projelere değinerek şunları söyledi: “Buca Onat Tüneli yapılıyor, önümüzdeki yıl açılışı olacak. Buca Metrosu şu anda yüzde kırk seviyesinde. Opera Binası bütçe sağlandığında tamamlanacak. Hasan Ağa Bahçesi’ni yeniledik. Eşrefpaşa Hastanesi yeni hizmet binasıyla hizmet veriyor. Bunlar İzmir için büyük projeler.”

MERKEZİ HÜKÜMETİN YATIRIMLARI TARTIŞILDI

AKP'li Bilal Saygılı'nın İzmir’e merkezi hükümet yatırımı konusunda yeterli katkıda bulunmadığını belirten Güç, “Bakanlar genellikle memleketlerine yatırım yapar. İzmir gibi bir kentte, genel sekreter var ama görevi bittiğinde İzmir’e ne kattı sorulacak. Merkezi hükümetin daha fazla yatırım yapması gerekiyor” dedi.

KÖRFEZ TEMİZLİĞİ VE SİYASİ BASKI

Körfez temizliği konusuna da değinen Güç, “Körfez elli yıldır kirli. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu konuda ciddi çaba gösteriyor, 100 milyar TL bütçe gerekiyor ama tek başına çözemez. 100 milyar bütçe gerekiyor ve bu ancak merkezi hükümet tarafından sağlanabilir. Opera Binası ve diğer projelerde mali ve siyasi baskı devam ediyor; bütçe sağlanırsa bu sorunlar ortadan kalkar” ifadelerini kullandı.

İZBAN VE ULAŞIM KONUSU

İzban ve toplu ulaşım konularında da değerlendirmelerde bulunan Güç, “Otogara ulaşımı sağlayacak raylı hat yapılmalı. Sadece yerel yönetimle bu işler çözülmez. İzmir Büyükşehir Belediyesi asli görevini yapıyor, merkezi hükümetin de katkısı şart” dedi.

İZMİR’İN HAKKINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Güç, kişisel bir husumeti olmadığını belirterek, “Ben hiçbir zaman kimseye saygısızlık yapmadım. İzmir’in hakkını savunmaya devam edeceğim. Asli görevini yapanlara teşekkür beklememek lazım. Bundan sonra da böyle davranacağım” dedi.