CHP’li Güç’ten Bakan Yusuf Tekin’e 10 Kasım tepkisi

CHP İzmir İl Örgütü, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 87’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenledi. CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç’ün ev sahipliğinde düzenlenen törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

“ÜLKE YOKLUK İÇİNDEN ÇIKIP BAĞIMSIZLIĞINA KAVUŞTU”

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törende bir konuşma yapan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, bugün burada, bir milletin kaderini değiştiren, umutsuzluğu umuda çeviren, yoksul bir halktan onurlu bir Cumhuriyet yaratan büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için toplandıklarını söyledi. Güç, “Atatürk yalnızca bir komutan, bir devlet kurucusu değil; ulusuna özgüven kazandıran, çağdaşlaşmanın yolunu açan, bilimi, aklı ve hür düşünceyi bir milletin pusulası haline getiren bir devrimcidir. Onun önderliğinde bu ülke, yokluk içinden çıkıp bağımsızlığına kavuştu, çağdaş dünyayla eşit bir seviyeye gelme iradesi kazandı, yurttaşlık bilincini, laikliği, hukuku ve fırsat eşitliğini temel alan bir devlet düzeni kurdu” dedi.

“10 KASIM SADECE MATEM GÜNÜ DEĞİL”

Atatürk’ün sadece Cumhuriyet’i bırakmadığını, bir zihniyet, bir duruş, bir ahlak bıraktığını ifade eden Çağatay Güç, “Bilimi rehber kılan bir anlayış, kadın-erkek eşitliğini toplumsal temele yerleştiren bir vizyon, egemenliği bir kişiden alıp millete veren bir devrim, gençliğe güvenen, geleceği gençlere emanet eden bir inanç, savaştan çıkmış bir millete barış idealini öğreten bir devlet aklı bıraktı. 10 Kasım bu nedenle sadece bir matem günü değildir. 10 Kasım, bu topraklarda özgürce yaşayan her yurttaşın Atatürk’e ve Cumhuriyet’e olan bağlılığının ifadesidir” diye konuştu.

“ATATÜRK’ÜN MİRASINI YAŞATMA İRADESİ DİMDİK AYAKTADIR”

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, eğitim sisteminden Atatürk’ü uzaklaştırma çabalarının olduğunu da savunarak, şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığı’nın ara tatili 10 Kasım haftasına denk getirerek okullarda yapılan anma törenlerini fiilen ortadan kaldırması bir tesadüf değildir. Bu karar, Atatürk’ü ve Cumhuriyet değerlerini eğitim sisteminden adım adım uzaklaştırmaya yönelik bilinçli ve sistemli bir tercihtir. Ülkemizin kurucusunu bir ‘tatil’in gölgesine itmeye çalışan bu yaklaşımı reddediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Atatürk bu milletin kalbindedir ve O’nu bu kalpten kimse sökemez. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak herkesin onurlu bir yaşam sürdüğü bir Türkiye’yi yeniden inşa edecek iradenin sahibiyiz. Gençlerimizin ‘Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür’ yetişeceği özgür, adil ve aydınlık bir ülke idealinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün Atamızın huzurunda bir kez daha söz veriyoruz; Cumhuriyetimizi koruyacağız, gençlerimize umut, emeklilerimize adalet, milletimize refah getiren bir düzeni hep birlikte kuracağız.”