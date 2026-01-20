CHP’li Güç’ten iktidar tepkisi: Eleştiriyle değil, yatırımla çözüm üretin

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, CHP İzmir İl Başkanlığı binasında düzenlenen basın açıklaması sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Konuşmasında dün ilçe başkanlarıyla yapılan olağan toplantıya ilişkin de bilgi veren Güç, İZSU VE İZDENİZ Genel Müdürlerinin sunumuna ilişkin “İZSU ve İZDENİZ tarafından ciddi bir emek harcanıyor. Ancak merkezi hükümet tarafından somut bir adım göremiyoruz. Kendi üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyip, ‘yapamıyorsunuz’ algısı oluşturulmak isteniyor” dedi.

Gediz Nehri’nin üçüncü seviye kirlilik aşamasında olduğunu vurgulayan Güç, “Üçüncü seviye kirlilik, artık tamamen kirlenmiş su anlamına geliyor. Bu durumun ne İzmir’e, ne Menemen Ovası’na ne de İzmir Körfezi’ne bir faydası var. Gediz Nehri’nin mutlaka denetlenmesi gerekiyor. Organize sanayi bölgelerinden, arıtma yapılmadan deşarjlar söz konusu. Bu konuyla ilgili teknik raporlar da zaten açıklandı” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda yanlış bir algı yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Güç, “Sanki körfez bilerek kirli tutuluyormuş da İzmir Büyükşehir Belediyesi eleştiriliyormuş gibi bir tablo çiziliyor. Ancak yarın, 5 ya da 10 yıl sonra dönüp bakıldığında ‘İZSU ne yaptı, İZDENİZ ne yaptı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ne yaptı’ sorusu sorulduğunda bunun hesabını veremezsiniz” diye konuştu.

Merkezi yönetime çağrıda bulunan Güç, “Lütfen İzmir kentine karşı siyasi bir mesafeyle yaklaşmaktan vazgeçin. Körfez tesisleri, katı atık yakma tesisleri, karayolları ve raylı sistemlerle ilgili İzmir’e katkı sunun. 2026 bütçesinde İzmir yine yok. Hiç olmazsa 2027 bütçesinde bu konuları ele alın ve kente somut bir çözüm önerisi getirin” dedi.

Sadece eleştiri üzerine kurulu siyasetin İzmir’e bir fayda sağlamadığını vurgulayan Güç, “2026 bütçesinde yine yoklar. 2027 bütçesinde bari bu konuyu ele alın ve İzmir’e katkı sunacak bir çözüm önerisi getirin. Sadece İzmir’de oturup eleştiri üzerine yapılan siyasetin İzmirliye bir faydası yok. ” ifadelerini kullandı.