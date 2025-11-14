CHP’li Kılıç: Gıda değil, iktidarın politikaları can alıyor

CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç, Kasım ayının ilk 14 gününde Türkiye’nin dört bir yanında yaşanan gıda zehirlenmesi vakalarını değerlendirerek “gıda güvenliğinde çöküş yaşandığını” söyledi. Kılıç, “Kasım’ın ilk 14 Gününde en az 223 kişi zehirlendi. Bu ülkede gıda değil, iktidarın politikaları can alıyor. Sadece iki haftada onlarca çocuk, yüzlerce yurttaş zehirlendi; İstanbul’da 3 ve 6 yaşındaki iki çocuk ile anneleri hayatını kaybetti. Bu tablo kader değil, iktidarın tercihidir” dedi.

Yaşanan gıda zehirlenmelerini hatırlatarak sözlerine başlayan CHP’li Sevda Erdan Kılıç, “İstanbul’da 5 yaşındaki bir çocuk pamuk şekerden, Bursa’da 11 tarım işçisi tavuk pilavdan, Karabük’te 28 öğrenci pilav üstü dönerden, Kayseri’de yaklaşık 80 öğrenci sucuktan, İstanbul’da 4 kişi midye ve kumpirden zehirlendi; 3 ve 6 yaşındaki çocuklar ile anneleri hayatını kaybetti. Rize’de 94 kişi tavuk yemeğinden, Samsun’da 5 öğrenci hamburgerden zehirlendi. Hepsi Kasım ayında, hepsi bir ülkenin nasıl çürütüldüğünün fotoğrafı…” ifadelerini kullandı.

“GIDA GÜVENLİĞİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA”

“Denetim mekanizmaları çalışmadığında; enflasyon mutfağı yangın yerine çevirdiğinde; halk, fiyatı yüksek olsa bile kalitesiz, güvensiz gıdayla baş başa bırakıldığında kaybeden toplumun sağlığı olur” diyerek devam eden Kılıç, özellikle çocukların ve öğrencilerin sürekli gıda zehirlenmesi riskiyle karşı karşıya bırakılmasını sert sözlerle eleştirdi. Kılıç, “Bugün Türkiye’de çocuklar okulda zehirleniyor, insanlar sokak yemeğinden ölüyor; çünkü bu iktidar yıllardır denetim yerine algıyı, bilim yerine talimatı, halk sağlığı yerine rantı tercih etti” diye konuştu.

“BU DÜZEN DEĞİŞMEDEN SOFRALAR GÜVENLİ OLMAYACAK”

CHP’li Sevda Erdan Kılıç, gıda enflasyonunun sadece bir fiyat meselesi olmadığını, toplum sağlığını doğrudan tehdit eden bir güvenlik krizine dönüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu tablo kader değil; denetlenmeyen piyasaların, kontrolsüz fiyat artışlarının ve çökmüş bir gıda güvenliği sisteminin sonucudur. Türkiye’nin sorunu sadece yüksek enflasyon değil; hayatımızın, sağlığımızın dahi ucuzlatıldığı bir düzen. Bu ülkenin evlatları güvenli gıdaya ulaşamıyorsa mesele ekonomiyi aşmıştır. Bu düzen değişmek zorundadır.”