CHP'li Özçağdaş'tan belediyelere yapılan operasyonlara tepki: Amaç CHP’yi susturmak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İzmir İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suat Özçağdaş, 1 Temmuz 2025 Salı günü başlatılan operasyonun, basına servis edilen eski görüntüler eşliğinde yapıldığını hatırlatarak, “Bu tür şafak operasyonları Türkiye’ye yakışmıyor. İnsan haklarına aykırıdır, davet usulüyle yürütülmeliydi. Arkadaşlarımız çağrılsaydı giderlerdi" dedi.

“ON BİR KİŞİ HÂLÂ TUTUKLU, BU BİR CEZALANDIRMA YÖNTEMİDİR”

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 157 bürokrat ve belediye çalışanından 11’inin tutukluluğunun sürdüğünü belirten Özçağdaş, “Bu kadar çok kişiyi bir anda toplayarak algı yaratılmak istendi. Oysa yargılamada esas olan tutuksuzluk ilkesidir. Bu arkadaşlarımızın suçlandıkları konular, tutuksuz yargılanmayı gerektiren konulardır” diye konuştu.

“25 MİLYON SEÇMENİN İRADESİ SAKATLANDI”

Özçağdaş, bu operasyonlarla birlikte halkın iradesinin hedef alındığını ifade ederek, “Bugün itibarıyla 25 milyon seçmenin yerel seçimlerde ortaya koyduğu irade sakatlanmıştır. Kent yöneticileri olan belediye başkanları bu şekilde yargılanamaz” dedi.

“SAĞLIK SORUNU OLAN BAŞKAN TUTUKSUZ YARGILANMALIYDI”

Tutuklu belediye başkanları arasında sağlık sorunları olanlar bulunduğunu vurgulayan Özçağdaş, “Bu kişiler ev hapsi gibi daha insani yöntemlerle yargılanabilirdi. Geçmişte Balyoz ve Ergenekon davalarında bu uygulamaları gördük. Ama bugün iktidar, tutukluluğu bir cezalandırma aracına dönüştürmüş durumda" ifadelerini kullandı.

“BU CHP’Yİ SUSTURMA OPERASYONUDUR”

Söz konusu operasyonların sadece İzmir’e değil, tüm Türkiye’ye yayılan bir siyasi müdahale olduğuna dikkat çeken Özçağdaş, “Amaç CHP’yi susturmak, belediyelerini işlevsiz hale getirmektir. Bu hamle hukuka aykırıdır" dedi.

“İDDİANAME HIZLA HAZIRLANDI, DOĞRU BİR UYGULAMADIR”

Yine de bazı olumlu gelişmeler olduğuna değinen Özçağdaş, “İddianamenin hızlı hazırlanması doğru bir uygulamadır. Bu nedenle savcılığa teşekkür ediyoruz. Bu doğru yöntemle devam edilmelidir” diye konuştu.

“YARGI HERKES İÇİN EŞİT OLMALI”

Yargının tarafsız ve usule uygun işlemesi gerektiğini vurgulayan Özçağdaş, “Türkiye’de herkes yargılanabilir ama deliller toplanmalı, güçlü dosyalar oluşturulmalıdır. Önce gözaltına al, sonra delil üret mantığı doğru değildir" ifadelerini kullandı.

“İZMİR ÖRGÜTÜMÜZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İzmir İl Örgütü’nün süreci ilk günden bu yana yakından takip ettiğini belirten Özçağdaş, “Tutuklu arkadaşlarımızla hem avukatlar hem de aileleri üzerinden sürekli iletişimde kaldık. İzmir örgütümüze bu koordineli ve bütünlüklü çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi.

“MAĞDUR KİMSE YALNIZ BIRAKILMAYACAK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tutumunun net olduğunu belirten Özçağdaş, “CHP’nin olduğu hiçbir yerde mağdur kimse kalmayacak. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve hakları neyse, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve CHP’li kurumlar gereğini yapacaktır" dedi.

“TÜM TUTUKLU ARKADAŞLARIMIZ SERBEST KALACAKTIR”

Suat Özçağdaş, son olarak tutuklu bulunan isimlere değinerek, “Önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu, İZBETON Genel Müdürümüz Heval Savaş Kaya, Genel Sekreterimiz Barış Karcı ve diğer arkadaşlarımızın en kısa sürede serbest kalacağına ve çalışmalarına devam edeceklerine inanıyorum" dedi. /İZMİR