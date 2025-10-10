CHP’li Özcan: Datça Belediyesi’nin gelirine el koymak, halka hizmeti engelleme çabasıdır

Muğla Valiliği, Datça Belediyesi’nin en önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve bölge halkına istihdam sağlayan tekne bağlama amaçlı iskelenin devri için harekete geçti. Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

“AÇIKÇA YETKİ GASPIDIR”

Özcan, önergesinde Datça Belediyesi’nin işlettiği iskelenin yılda yaklaşık 15 milyon TL gelir sağladığını belirterek, bu gelire el koyma girişiminin Datça Belediyesi’ni gelirlerini keserek zorda bırakmayı amaçladığını ifade etti. YİKOB’un böyle bir yetkisi bulunmadığını hatırlatan Özcan, girişimi “açıkça yetki gaspı” olarak nitelendirdi. Özcan, Anayasa’nın 127. maddesinde yer alan “yerinden yönetim” ilkesine dikkat çekerek, belediyelerin gelir kaynaklarının merkezi idareye aktarılmasının hem yerinden yönetim ilkesine hem de demokrasiye aykırı olduğunu dile getirdi.

“DATÇA HALKI SEÇİM TERCİHİ YÜZÜNDEN CEZALANDIRILIYOR”

Özcan, Datça İskelesi girişiminin Knidos Ören Yeri örneğinde olduğu gibi CHP’li belediyelerin gelirlerine yönelik sistematik bir sindirme politikasının parçası olduğuna işaret etti. Bu adımın, seçimlerde CHP’ye destek veren Datça halkını dolaylı biçimde cezalandırma anlamına geldiğini söyledi. “Halkın vergisiyle oluşturulan gelir, yine halka hizmet olarak dönmelidir; hiçbir idari makam bu hakkı gasp edemez” diyen Özcan, yerel demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini belirtti.

ÖZCAN’IN BAKAN KURUM’A YÖNELTTİĞİ SORULAR

Özcan, önergesinde şu sorulara yanıt istedi: