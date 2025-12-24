CHP’li Özcan: Kille Koyu halkındır, halkın kalacak

CHP Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Dalaman İlçesi Kille Koyu’nda yapılmak istenen 186 tekne kapasiteli bağlama iskelesi projesini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Kille Koyu’nun özel çevre koruma bölgesinde ve üçüncü derece doğal sit statüsünde olduğunu hatırlatarak proje sert tepki gösteren Özcan, “Proje yaklaşık 46 bin metrekarelik bir alana etkilemekte, bunun 39 bin metrekaresi doğrudan deniz yüzeyini kapsamaktadır.

On gün önce yapılan halkın katılım toplantısı "Kille halkındır, halkın kalacak." diyen bölge sakinleri tarafından protesto edilmiştir. Bu ölçekte bir yapılaşma Muğla'mızın kıyı ekosistemini geri dönülmez biçimde tahrip edecek, kamusal kıyı kullanımını fiilen ortadan kaldıracaktır. Kıyıların özelleştirilmesi anayasal çevre koruma yükümlülüğüyle bağdaşmamaktadır. Bu projeye izin vermeyeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.