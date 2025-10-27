Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Roman Ödülü sahibini buldu

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, törende yaptığı konuşmada edebiyatın dönüştürücü gücüne dikkat çekerek, “Fakir Baykurt Roman Yarışması, hem edebiyatımıza yeni soluklar kazandırıyor hem de halkın içinden doğan gerçek hikayeleri gün yüzüne çıkarıyor” dedi.

SEÇİCİ KURULDA GÜÇLÜ İSİMLER

Bu yıl 35 eserin başvurduğu yarışmada, seçici kurul “Unutulan İnsanlar” romanını; Türkiye’nin toplumsal gerçekliklerini sade ve akıcı bir dille anlatması, bireysel hikayelerin yanı sıra çevresel ve toplumsal sorunlara da ışık tutması nedeniyle ödüle değer buldu. Ödül törenine Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, meclis üyeleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Roman, Anadolu anlatı geleneğini çağdaş anlatım teknikleriyle harmanlaması ve birey üzerindeki toplumsal-siyasal etkileri gözlem gücüyle aktarması yönüyle de öne çıktı. Seçici kurulda Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt’un yanı sıra; yazar Öner Yağcı, şair ve yazar Hidayet Karakuş, yazar Bahri Karaduman ve yazar-eleştirmen Adnan Binyazar yer aldı. Törene Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, meclis üyeleri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BAŞKAN YILDIZ: EDEBİYAT HALKIN HİKAYELERİNİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, törende yaptığı konuşmada yarışmanın geleceğine dair umutlarını şu sözlerle dile getirdi; “Umarım bu yarışmamız bizden sonra da devam eder. Tüm çalışma arkadaşlarımızla bu konuda hemfikiriz. Edebiyat ve özellikle sanat, yerel yönetimlerin üstlenmesi gereken önemli bir misyondur. Bu alanda umarım biz de örnek oluruz. Fakir Baykurt’un bıraktığı eserler ölümsüzdür ve bu ölümsüzlüğü yaşatmak hepimizin görevidir. Eğer dünyada güzellikler istiyorsak, edebiyata ve sanata daha fazla önem vermeliyiz. Fakir Baykurt Roman Yarışması, edebiyatımıza yeni soluklar kazandırırken halkın içinden doğan gerçek hikayeleri de gün yüzüne çıkarıyor. Bu anlamda, yarışmamızın bu yılki kazananı İlhan Soytürk’ü gönülden tebrik ediyorum.”

IŞIK BAYKURT’TAN VİDEO MESAJ

Ödül törenine video mesajıyla katılan Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt, yarışmayı yıllardır sürdüren Çiğli Belediyesi’ne teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı; “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Edebiyat, kültür ve sanat bugünlerde birer kaçış noktası, nefes alma durakları haline geldi. Bu alanda belediye olarak gösterdiğiniz çaba ve verdiğiniz destek bizim için çok kıymetli. Çiğli Belediyesi’nin bu desteğini gönülden takdir ediyorum. Fakir Baykurt’un adını yaşatan bu anlamlı ödül için teşekkür eder, ödülü kazanan İlhan Soytürk’ü içtenlikle kutlarım.”

KARAKUŞ: SANAT TOPLUMU AYAĞA KALDIRIR

Şair, yazar ve seçici kurul üyesi Hidayet Karakuş, törende yaptığı konuşmada Fakir Baykurt’la olan kişisel bağını ve ödülün önemini şu sözlerle dile getirdi;“Bu ödüle gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederim. Fakir Baykurt ile aynı okuldan mezun olduk; o köy enstitüsünü, ben öğretmen okulunu bitirdim. Onun yaptığı odalarda, yemekhanelerde yaşadım ve okudum. Fakir Ağabey, farkında olmadan benim gibi birçok köy çocuğuna bilmeden kanat gerdi. Bu roman ödülü Türkiye’de bir ilk. Fakir Baykurt, Türk edebiyatında romanlarıyla yer edinmiş çok önemli bir yazardır. Belediyelerin böyle bir ödül vermesi, yarışma düzenlemesi benim için çok ama çok kıymetli. Almanya, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk olarak tiyatroları onardı ve açtı. Çünkü sanat ve edebiyat, toplumu ayağa kaldıran en büyük güçtür ve Almanlar bunu çok iyi biliyordu. Bu anlamda verilen bu ödül çok değerli. Altı yıldır devam eden bu yarışma, edebiyatımıza önemli katkılar sunuyor. Sevgili İlhan Soytürk, unutulan ve işkence gören insanları kaleme aldı. Bu eser oldukça kıymetli bir çalışmadır. Kendisini bir kez daha yürekten kutluyorum.”

SOYTÜRK: FAKİR BAYKURT’UN ADINI TAŞIYAN BU ÖDÜL BÜYÜK BİR ONUR

Yarışmanın kazananı Yazar İlhan Soytürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada Çiğli Belediyesi’ne teşekkür ederek duygularını şu sözlerle ifade etti; “Çiğli Belediyesi’nin edebiyata ve sanata verdiği değeri çok kıymetli buluyorum. Bu destek için kendilerine teşekkür ederim. Fakir Baykurt, yoksulun ve ezilenin hikayelerini romanlarına taşıyan, yapaylıktan uzak, halkın konuşma diline yakın doğal bir Türkçe kullanan çok önemli bir yazardı. Öğretmen olmanın verdiği güçle yerelden evrensele ulaşan, toplumcu ve gerçekçi romanlar kaleme aldı. Eğitimi her zaman önemseyen bir eğitimci ve sendikacıydı. Kendisinin adını taşıyan bu ödülü almak benim için büyük bir mutluluk ve onur. Eserimin bu değerli yarışmada ödüle layık görülmesinden dolayı çok gururluyum. Seçici kurul üyelerine ve Çiğli Belediye Başkanı Sayın Onur Emrah Yıldız’a içtenlikle teşekkür ediyorum.”

FAKİR BAYKURT ŞİİRLERİYLE ANILDI

Tören kapsamında Fakir Baykurt’un şiirlerinden oluşan özel bir dinleti de gerçekleştirildi. Katılımcılar, usta yazarın edebi mirasını müzik eşliğinde dinleme fırsatı buldu. Dinleti, törene duygusal bir atmosfer kattı ve Baykurt’un şiirsel yönünü bir kez daha hatırlattı. Tören sonunda İlhan Soytürk ödülünü Başkan Yıldız’ın elinden aldı.