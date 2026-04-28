Çiğli Belediyesi, ilçedeki sosyal ve altyapı projelerine hız verdi

Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde sosyal donatı alanlarının artırılması, kültürel yatırımlar, eğitim ve çevre sağlığı alanında yürüttüğü projeleri sürdürüyor. Yurttaşların günlük hayatını kolaylaştırmaya ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik çeşitli yatırımlar hayata geçiren belediye, bu kapsamda, Kasaplar Meydanı'nda konumlandırılan "Emekli Kafe" projesi tamamlanma aşamasına geldi. Başta emekliler olmak üzere vatandaşların uygun fiyatlarla hizmet alabileceği tesisin kısa süre içinde açılması planlanıyor. Diğer yandan Harmandalı İnönü Mahallesi'nde 2019 yılında temeli atılan dört katlı cemevinin eksikleri belediye ekiplerince giderildi. Tesisin elektrik, su tesisatı ve mutfak donanımları tamamlanırken, çevre düzenlemesi ve bağlantı yolları da yapılarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

YEŞİL ALAN ARTIYOR

İlçedeki park ve yeşil alan çalışmaları kapsamında, Evka-2 Mahallesi'nde yer alan bir parka, görev sırasında şehit düşen Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın adı verildi. Atatürk Mahallesi'nde bin 400 metrekarelik alanda inşası süren, çocuk oyun grupları, spor alanları, basketbol sahası ve amfi düzeninde oturma alanlarının yer aldığı körfez manzaralı yeni park projesinde de sona gelindi. Eğitim ve sosyal faaliyetlere de ağırlık verilen ilçede, Çiğli Belediyesi Futbol Spor Okulu'nda kursiyerlere futbolun yanı sıra İngilizce, beslenme, spor psikolojisi ve sağlık eğitimleri verilmeye başlandı. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi'nde ise çocuklar için hazırlanan yeni eğitim alanı hizmete girdi. Yaklaşan yaz ayları öncesinde çevre sağlığı tedbirlerini artıran belediye ekipleri, 10 araçla 26 mahallede sivrisinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını hızlandırdı.

23 NİSAN COŞKUSU

İlçede ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Çiğli Atatürk Stadı'nda binlerce çocuğun ve ailelerin katılımıyla kapsamlı bir Çocuk Şenliği düzenlendi. Şişme oyun alanları, atölyeler, spor aktiviteleri ve sahne gösterileriyle dolu etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

YILDIZ: HERKES EŞİT BİR ÇİĞLİ

Göreve geldikleri günden bu yana Çiğli’yi daha yaşanabilir, daha sosyal ve daha güçlü bir kent haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Emekli Kafe projemizle büyüklerimize nefes alacakları sıcak bir ortam sunarken, çocuklarımız için parklar, eğitim alanları ve sosyal etkinliklerle dolu bir kent inşa ediyoruz. Harmandalı’daki cemevimizden Atatürk Mahallesi’ndeki parkımıza, spor okullarımızdan ilaçlama çalışmalarımıza kadar attığımız her adımda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ön planda tutuyoruz. Şehidimiz İbrahim Bolat’ın adını yaşatmak bizim için bir vefa borcudur. Bizler işte bu bilinçle çalışıyoruz. Aynı şekilde çocuklarımızın yüzündeki mutluluk da en büyük motivasyon kaynağımızdır. Çiğli’de herkes için eşit, kaliteli ve huzurlu bir yaşam kurmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.