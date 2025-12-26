Çiğli Uğur Mumcu Parkı açıldı

Çiğli Belediyesi, kentte yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelere kapsamında açılan parka, gazetemizin unutulmaz yazarı Uğur Mumcu’nun adı verildi. Modern oyun grupları, kauçuk zemin, geniş yeşil alanlar ve kafesiyle mahalle sakinlerine nefes alacakları yeni bir yaşam alanı sunuyor. Açılışa; CHP Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, İl başkan Yardımcıları, Karşıyaka Belediye Başkanı B. Yıldız Ünsal, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ve yönetimi, ilçe kadın ve gençlik kolları, CHP ilçe başkanları, meclis üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÇOCUKLARIMIZ GÜZEL ZAMANLAR GEÇİRECEK”

CHP Parti Meclis Üyesi ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Güzeltepe Mahallesi’nde hizmete açılan Uğur Mumcu Parkı’nın açılışında yaptığı konuşmada, “Çiğli Belediye Başkanımızın ve ekibinin bu mahalleye kazandırdığı güzel parkta sizlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada çocuklarımız oynayacak, ailelerimiz güzel zamanlar geçirecek. ‘Ben Atatürkçüyüm, ben cumhuriyetçiyim, ben laikim, ben antiemperyalistim, ben tam bağımsız Türkiye’den yanayım yobazların ve hırsızların düşmanıyım’ diyen Uğur Mumcu’yu saygıyla, rahmetle ve minnetle bir kez daha anıyorum” ifadelerini kullandı.

YÜCEL: BAŞKANLARIMIZ İNSANA DEĞER VEREN HİZMET ANLAYIŞI İLE ÇALIŞIYOR

Şeyh Edebali’nin “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” sözünü ve Yunus Emre’nin “Yaratılanı severim yaratandan ötürü” anlayışını hatırlatan Yücel, insana değer veren bir anlayışla hizmeti her şeyin önüne koyduklarını belirtti. Yücel, “85 milyonun tamamının refah içinde yaşayacağı, kimsenin kendisini öteki hissetmeyeceği, eşit ve özgür bir Türkiye kurmak için çalışıyoruz. Bugün atılan bu adım da bu anlayışın örneğidir” dedi. Konuşmasını tamamlayan Yücel, “Parkımız herkese hayırlı uğurlu olsun. İnanıyorum ki Onur Başkanımız görevi süresince çok daha güzel parkları hizmete açacak” sözleriyle açılışın önemine dikkat çekti.

BAŞKAN GÜÇ: BELEDİYELERİMİZ HALKIN DERDİYLE DERTLENİYOR

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, hizmete giren Uğur Mumcu Parkı’nın büyük bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurguladı. Güç, konuşmasında belediyelerin yalnızca altyapı hizmetleriyle sınırlı kalmadığını belirterek, “Belediyelerimiz okulların tadilatından boya badanasına kadar el atıyor; evde bakım, temizlik ve ambulans hizmeti sunuyor. Bu sosyal tesislerimiz sayesinde gençlerimiz sosyalleşiyor, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözüm üretiliyor. Bizler halkımızın derdiyle dertleniyoruz. Başkanımıza, ilçemize kazandırdığı bu değerli sosyal tesis için teşekkür ediyorum” dedi.

“HER MAHALLEYE EŞİT HİZMET”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Çiğli’de her mahallemizin eşit hizmet alması için çalışıyoruz” diyerek hizmet anlayışlarını vurguladı. Yıldız, “Uğur Mumcu Parkı sadece çocuklarımızın oyun oynayacağı bir alan değil; aynı zamanda ailelerimizin buluşacağı, komşuluk ilişkilerinin güçleneceği, mahalle kültürünün yeniden canlanacağı bir yaşam merkezi olacak. Halkımızın nefes alabileceği, huzur bulabileceği alanlar yaratmak bizim en önemli görevimiz” dedi.

BAŞKAN YILDIZ: HARÇLA DEĞİL UMUTLA YAPTIK

Başkan Yıldız, parkın Güzeltepe için büyük bir dönüşümün başlangıcı olduğunu ifade ederek, “Bu park, yoksulluklar içindeki Güzeltepe’nin de kent hakkını almasıdır. Biz burayı harçla, betonla değil umutla yaptık. Sırtınızdaki yükü, evlerinizdeki yangını görüyoruz ve sizlerin yanında olmak, birlik beraberliğinizi geliştirmek istiyoruz. Bu parkta soframızı beraber paylaşacağımız bir alanımız var. Artık kahveler, çaylar bizden; tüm muhabbet sizlerden” sözleriyle mahalle sakinlerine seslendi.

YILDIZ’DAN DAYANIŞMA VE SEVGİ MESAJI

Çiğli Belediyesi olarak sebebi olmadıkları yaralara merhem olmak için tüm imkânları zorladıklarını belirten Yıldız, “Yaptığımız işlerin temel harcı sevgi ve dayanışmadır. Sizleri çok seviyoruz. Bu parkın sevinçlerinizin, kahkahalarınızın ve üzüntülerinizin paylaşıldığı bir alan olmasını diliyoruz” diyerek konuşmasını tamamladı.

MUHTAR YILMAZ’DAN TEŞEKKÜR

Mahalle Muhtarı Erkan Yılmaz, parkın kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Başta Çiğli Belediye Başkanımız Onur Emrah Yıldız olmak üzere katkı sunan herkese minnettarız.Uğur Mumcu Parkı sadece bir park değil; çocuklarımızın güvenle oynayacağı, gençlerimizin ve büyüklerimizin sosyalleşeceği bir yaşam alanı oldu. Uğur Mumcu, yaşamı boyunca adalet ve aydınlıktan yana tavır almış bir aydındı. Onun adını taşıyan bu park, mahallemiz için büyük anlam taşıyor” ifadelerini kullandı.