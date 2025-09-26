Çikolata Atölyesi Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası’nda açıldı

Kahve ve çikolata markalarından Kahve Dünyası, deneyim odaklı projelerinden biri olan Kahve Dünyası Atölye’yi İzmir’e taşıdı. Çikolata tutkunlarını usta eğitmenlerle buluşturan, öğrenme ve eğlenceyi aynı potada eriten Kahve Dünyası Atölye, Tarihi Alsancak Tekel Fabrikası içindeki mağazasında misafirlerini ağırlamaya başladı. “Hepimizin Ortak Noktası” sloganıyla milyonlarca misafiri buluşturan atölye konseptiyle çikolatayı yalnızca tatmakla kalmayıp, dokunarak, şekillendirerek ve yaratarak deneyimleme fırsatı sunuyor.

Cumhuriyet tarihinin en değerli endüstriyel miraslarından biri olan Alsancak Tekel Fabrikası’nda açılan atölyede yetişkinler 12 kişilik, çocuklar ise 30 kişilik gruplar halinde usta eğitmenlerle kendi çikolatalarını hazırlama fırsatı sunuyor.

Her iki programda da katılımcılar, kendi elleriyle yaptıkları çikolataları yanlarında götürüyor.