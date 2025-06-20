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Çimentoculara afişli tepki

Çimentoculara afişli tepki

20.06.2025 04:00:00
Güncellenme:
İZMİR / Cumhuriyet
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Çimentoculara afişli tepki

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çimento fabrikasının imar planlarını iptal etmesi sonrası Muğla Valiliği’nin açtığı davaya kentteki billboardlara “Muğla’nın daha fazla çimentoya değil, daha fazla korunmaya ihtiyacı var” yazan afişler asarak tepki gösterdi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kurulmak istenen Muğla Çimento’ya ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi’nin imar planları, önce Muğla Büyükşehir Belediyesi, daha sonra da Menteşe ve Yatağan belediye meclisleri tarafından iptal edilmesinin ardından Muğla Valiliği’nin büyükşehire dava açmasına tepkiler sürüyor.

Büyükşehir çimento fabrikası projesine karşı kent genelindeki billboardlara “Muğla’nın daha fazla çimentoya değil, daha fazla korunmaya ihtiyacı var” ifadelerin yer aldığı afişler astı. Başkan Ahmet Aras imzalı afişlerde, çimento fabrikası alanı üzerine kırmızı “X” işareti dikkat çekti.

İlgili Konular: #Muğla Büyükşehir Belediyesi #ahmet aras