Çimentoculara afişli tepki

Muğla’nın Menteşe ilçesinde kurulmak istenen Muğla Çimento’ya ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi’nin imar planları, önce Muğla Büyükşehir Belediyesi, daha sonra da Menteşe ve Yatağan belediye meclisleri tarafından iptal edilmesinin ardından Muğla Valiliği’nin büyükşehire dava açmasına tepkiler sürüyor.

Büyükşehir çimento fabrikası projesine karşı kent genelindeki billboardlara “Muğla’nın daha fazla çimentoya değil, daha fazla korunmaya ihtiyacı var” ifadelerin yer aldığı afişler astı. Başkan Ahmet Aras imzalı afişlerde, çimento fabrikası alanı üzerine kırmızı “X” işareti dikkat çekti.