Cumhurbaşkanı Atatürk’ün, İzmir Erkek Lisesi’ne yaptığı ziyaretler

Cumhurbaşkanı, İzmir Erkek Lisesi’ne 15 Ekim 1925 günü ilk ziyaretini yapmıştır.

Gazi Paşa, girdiği Fransızca dersinde öğrenci Ali Rıza (Berkem) Bey’i tahtaya kaldırmıştır. Prof. Dr. Ali Rıza Berkem’den o günü dinleyelim: “Bizim sınıfın kapısında bir kaynaşma oldu ve içeriye birkaç kişiyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın girdiğini gördük ve ayağa kalktık. Paşa, ‘Günaydın çocuklar diyerek’ bizleri selamladı. Gazi Paşa, sınıflara göz gezdirirken, tahtaya yazılı bir yazıya gözleri takıldı. Yazı şu idi; ‘Dans la nature rien ne se perd, rien ne se cre’e’. Fransız olan hocamızdan bu sözün ‘Lavaiser’e ait olduğunu öğrenmiştik.

Gazi Paşa, ön sırada ben oturduğum için bana tahtadaki yazıyı okutup, Türkçeye çevirmemi emretti. Ben de yazıyı yüksek sesle okudum ve ‘Tabiatta ne bir şey kaybolur ne de yoktan var olur’ diye karşılığını söyledim. Gazi Paşa, bu sözün kimin tarafından söylendiğini sordu, ben de ‘Lavaiser’ cevabını verdim. Gazi Paşa, ‘Kimya zamanımızda da çok önemlidir, gelecekte kişi ve toplum hayatında çok daha önemli bir yer alacağına şüpheler yoktur. Bu itibar ile kimyacılara çok önemli görevler düşecektir. Buna göre, kimya dersine çok çalışmalısın’ deyip, sınıftan ayrıldılar.” Bu anıyı Prof. Dr. Ali Rıza Berkem’den dinledim. Berkem, 1953 yılında, kimya profesör olmuştur. Gazi Paşa’nın istediğine uymuş olur.

01 Şubat 1931 Günü, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in İzmir Erkek Lisesini 2. Ziyareti

Gazi Paşa, Türkiye genelindeki başarılı öğrencilerin tespiti için bir sınav düzenlenmesini istemiştir. Mustafa Kemal Paşa, sınavda İzmir Erkek Lisesi öğrencilerinin başarılı sonuçlar elde ettiğini öğrenince, Gazi, 01 Şubat 1931 günü İzmir Erkek Lisesi’ni 2. kez ziyaret etmiştir. Bu gelişinde; okulumuzun dört ayrı sınıfa giren ve yapılan derslerde öğrencileri dinlemiştir.

01 Şubat 1931 Cumartesi öğleden önce, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, ‘İzmir Erkek Lisesi’ni ikinci kez ziyaret etmişlerdir. Öğrenciler, ziyaret sırasında derste bulunuyorlardı. Cumhurbaşkanı’nı Lise Müdür Yardımcısı Kemal Bey koridorda, Müdür Hilmi (Erdim) ve Nuri (Tozkoparan) Beyler karşılamışlardır. Beklemedik ziyaretten hem heyecan hem onur ve kıvanç duymuşlardır.

Cumhurbaşkanı, yanındakilerle birlikte önce Fransızca dersi olan beşinci sınıfa girmişlerdir. Sınıfta öğrencilere sorular sormuş ve sonra da nasıl çalıştıkları konusunda bilgi almıştır.

Buradan matematik dersi olan ikinci sınıfa geçmişlerdir. Cumhurbaşkanı, öğrencilerden birini tahtaya kaldırarak bir problem sormuş, öğrenci problemi doğru bir biçimde çözmüştür.

Daha sonra, Cumhurbaşkanı, üçüncü sınıfa girmiştir. Türkçe öğretmeni Avni Bey, o sırada dersinde Ziya Gökalp’i işliyordu. Cumhurbaşkanı, bir öğrenciye de şairin bir şiirini okutmuş ve şiirin anlamını öğrenciye sormuştur. Aldığı cevaptan çok memnun olan Cumhurbaşkanı, Ziya Gökalp hakkında kendisi de açıklamada bulunmuştur.

Cumhurbaşkanı, İzmir Erkek Lisesi’nde girdiği edebiyat dersinde öğretmen Esat Bey’in öğrencilerine verdiği ‘Menemen Olayı’ hakkındaki ödevleri izlemiştir. Öğrencilerden biri, inkılâbın faziletini esas alan ödevini okurken, Cumhurbaşkanı, öğrencinin ileri sürdüğü fikirleri dikkatle dinlemiştir. Çok duygulanan Cumhurbaşkanı, teşekkür ederek sınıftan ayrılmıştır.

Buradan da en küçük öğrencilerin okuduğu birinci sınıfa girmiş, yazı dersi gören öğrencilerle yakından ilgilenmişlerdir. Gazi okuldan ayrılırken, okul müdürü Hilmi Bey’e; “Daha önce okula geldiklerini ancak bu sefer okulu çok değişmiş bulduğunu” belirterek, teşekkür etmiştir. Cumhurbaşkanı’nın okulda bulunduğunu öğrenen çevre halkının coşkun alkışlar arasında okuldan ayrılmışlardır.

Haftaya, Okulumuz eğitim Müzesini anlatacağım.

15 Haziran 2026

Ahmet Gürel