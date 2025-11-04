Cumhuriyet’in 102. Yılında 102 Kadını Anıtkabir’de

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 102. yılı dolayısıyla kentin farklı ilçelerinden 102 kadın, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir’i ziyaret etti. Kadınlar, Anıtkabir’de mozoleye çiçek bırakarak Atatürk’e olan sevgi, saygı ve minnetlerini ifade ettiler. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, Cumhuriyet’in kazanımlarına sahip çıkmanın önemine dikkat çekildi.

Kadınlar, Ankara programı kapsamında Birinci ve İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarını ve Ankara’nın tarihi mekanlarını ziyaret etti. Katılımcılar, bu anlamlı etkinlik için Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Ahmet Aras’a teşekkürlerini iletti.

“MUĞLALI KADINLAR, ATATÜRK’ÜN HUZURUNDA DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI”

Selda Çetin, “Anıtkabir’i ziyaret ettiğimiz için çok gururlu ve mutlu hissediyorum. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği bu program için teşekkür ederim” dedi. Ekindere Mahalle Muhtarı Sıdıka Güner, “Anıtkabir’i ziyaret ettiğimiz için çok mutluyuz. Benim böyle bir şansım yoktu bugün muhtar olarak buraya gelebildim. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve ekibine bu çok teşekkür ederim” diye konuştu. Milas’tan katılan Rukiye Akçakır, “Atamızı ziyaret ettiğimiz için çok mutlu olduk. Yaşadığımız duygunun bir tarifi yok. Bu imkanları bize sundukları için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Marmaris’ten katılan Yeter Okan, “Anıtkabir’i ziyaret etmek 50 yaşıma kısmetmiş. Burada çok duygulu anlar yaşadım. Atamızı Cumhuriyetimizin 102. yılında saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi. Esentepe Mahalle Muhtarı Nimet Sarı, “Esentepe Mahallesinde yaşayan Anıtkabir’i daha önce hiç ziyaret edemeyen 8 kadınımız ile birlikte Ankara’ya geldik. Hep birlikte bunun heyecanını yaşıyoruz. Buna vesile olan Ahmet Başkanımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

BAŞKAN ARAS: CUMHURİYET, KADINLARIN VARLIĞIYLA GÜÇLÜDÜR

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras etkinlik ile ilgili, “Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil; eşitliğin, özgürlüğün ve çağdaşlığın simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük devrimi, kadınları toplumsal yaşamın merkezine taşımak olmuştur. Bugün Muğla’dan 102 kadınımızın Cumhuriyetimizin 102. yılı onuruna Anıtkabir’e gitmesi, bu mirasa duyulan saygının ve bağlılığın en güçlü ifadesidir. Bizler, kadınların her alanda eşit ve etkin biçimde yer aldığı bir toplum inşa etmek için çalışıyoruz. Cumhuriyet kadınla, kadın Cumhuriyetle var olur. Muğla’dan yükselen bu birliktelik, Atatürk’ün gösterdiği aydınlık yolda yürümeye devam edeceğimizin en güzel göstergesidir” dedi.