Cumhuriyet’in 102. yılında kadın liderler Çeşme’de buluşacak

Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi, Kamu Teknoloji Platformu tarafından 23-25 Ekim’de Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğiyle düzenlenecek. Bu yılki tema “Kadın Görünürlüğü.” “Who keeps the World moving?” yani “Dünyayı kim ilerletiyor?” sloganıyla duyurulan zirve, dünyadaki kültürel ve sektörel gelişmelerin yaratıcılığını ve liderliğini üstlenen kadınların görünürlüğünü tartışıyor. Siyaset, sanat, medya, girişimcilik, ekonomi, teknoloji ve spor gibi birçok alanda iz bırakan kadınlar, Çeşme’de aynı sahnede buluşacak. Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu tarihi organizasyon, kadınların toplumsal hayattaki rollerini daha görünür kılmayı, onları güçlendirmeyi ve küresel çapta bir değişime ilham vermeyi amaçlıyor.

CESARETİN, TEMSİLİN VE İLHAMIN SESİ KADINLAR

Zirvenin özel konuşmacısı, Afganistan’ın en genç kadın belediye başkanı olarak dünya gündemine oturan Zarifa Ghafari, görev süresince verdiği cesur mücadeleyle dikkat çekmişti. İnsani yardım çalışmalarıyla tanınan Rola Hallamda küresel adalet mücadelesindeki rolünü ve deneyimlerini Çeşme’de paylaşacak. Bosna Hersek’in Saraybosna Belediye Başkanlığı görevinde de bulunmuş olan, Novo Sarajevo’nun genç Belediye Başkanı Benjamina Karić, kadınların yerel yönetimlerdeki etkisini anlatacak. Avrupa’da Türk kadınını temsilen öne çıkan, Hollanda'nin Rijswijk Belediye Başkanı Huri Şahin ise çeşitlilik, temsil ve etki üzerine konuşacak. Zirvenin ev sahibi olan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Çeşme’nin ilk kadın belediye başkanı. İlk gençliğinden itibaren Cumhuriyet Halk Partisinde siyasete katılan Başkan Denizli, genç yaşına rağmen bugüne dek birçok görevde yer aldı. Zirvede, bu topraklarda bir kadın olarak büyümenin, bir kadın olarak siyasette var olmanın anlamına dair kendi hikâyesini ve deneyimlerini paylaşacak.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise toplumsal cinsiyet eşitliği, demokrasi ve sosyal adalet mücadelesindeki tutarlı ve güçlü duruşuyla yalnızca siyasette değil, fikir dünyasında da ilham veren bir kadın lider. Zirvede, kamu politikalarında kadın temsiliyetinin yapısal önemine değinerek, Cumhuriyet’in eşitlik idealini yeniden hatırlatacak. Toplumsal meselelere sesiyle ışık tutan sanatçı Aylin Aslım ve kalemiyle kadınların dünyasını yazıya döken yazar Buket Uzuner, mizahı ve enerjisiyle kadın dayanışmasını görünür kılan Yasemin Şefik kültür ve sanatta kadının dönüştürücü gücünü sahneye taşıyacak. Dijital aktivizmin kadın mücadelesindeki dönüştürücü etkisinin tartışılacağı oturumda İçerik Üreticisi Nihan Çumralıgilve Avukat Bedia Büyükgebiz deneyimlerini paylaşacak.

EKONOMİDEN SPORA KADINLARIN GÜCÜ

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyelerinden biri olan Işınsu Kestelli, kadınların iş dünyasında eşit katılımı için verdiği mücadele ve liderliği ile sesini duyuracak. Moda alanında kültürel bir ifade biçimine dönüşüm yaratan tasarımcı Dilek Hanif ise yaratıcı vizyonunu paylaşacak. Sporda sınırları zorlayan isimler; milli sörfçü Çağla Kubat ve ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, azim ve kararlılıkla yazılmış başarı öykülerini aktaracak. Uluslararası pazarlama stratejileriyle dikkat çeken MUBI Kıdemli Pazarlama Müdürü Tuğçe ArslanÜçer ile, havacılık sektöründe uzun yıllardır yöneticilik yapan ve Air France–KLM Türkiye Ticari Müdürü olarak görevini sürdüren Nilüfer Aktan, kadın bakış açısının sektörlerdeki dönüştürücü etkisine dikkat çekilecek.

TEKNOLOJİ, GİRİŞİMCİLİK, MEDYA VE GELECEĞİ ŞEKİLLENDİREN KADINLAR

Teknoloji ve medya dünyasından da güçlü kadınlar zirvede sahnede olacak. Seri girişimci ve melek yatırımcı Sanem Oktar, girişimcilik dünyasındaki tecrübelerini aktarırken, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, dijital dönüşümde kadın liderlerin etkisini ortaya koyacak. Meta-Artist ve müzisyen Beyza Doğuç, teknoloji ile sanatı birleştiren yaratıcı perspektifini paylaşacak. Güçlü sesi ve cesur gazeteciliğiyle tanınan Şule Aydın ise medya dünyasında kadınların rolüne değinecek.

Etkinliğin sonunda yayımlanacak ortak bildirge ve politika önerileri, kadın liderliğini hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde güçlendirecek bir yol haritası sunacak. Çeşme Uluslararası Kadın Liderler Zirvesi, 23-25 Ekim tarihleri arasında, Kamu Teknoloji Platformu tarafından Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek.