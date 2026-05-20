Cumhuriyet meşalesi Alaşehir sokaklarını aydınlattı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Alaşehir’de meşaleli yürüyüş düzenlendi. Atatürkçü Düşünce Derneği ile Alaşehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen yürüyüşe yaklaşık 1000 kişi katıldı. Sarıkız Meydanı’nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler taşıyan vatandaşlara trampet ve bandodan oluşan ekip eşlik etti. Yürüyüş boyunca katılımcılar renkli görüntüler oluşturdu. Yürüyüşe Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, ADD Alaşehir Şube Başkanı Halil Garipoğlu ve yönetimi, CHP Alaşehir İlçe Başkanı Raşit Köşlü ile partililer katıldı. Yürüyüşe ADD Alaşehir Şube Gençlik Kolları Başkanı Elif Sarıca ile CHP Alaşehir Gençlik Kolları Başkanı Zühtü Kaan Erdem de katıldı. Gençlik kolları üyeleri yürüyüş boyunca Atatürk ve Cumhuriyet temalı dövizler ile Atatürk fotoğrafları taşıdı. Grup, yürüyüş sırasında sık sık “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları attı.

Yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan ADD Alaşehir Şube Başkanı Halil Garipoğlu, 19 Mayıs’ın bağımsızlık mücadelesinin başlangıcı olduğunu belirterek, Atatürk’ün Samsun’da yaktığı bağımsızlık meşalesinin bugün gençlerin ellerinde yanmaya devam ettiğini söyledi.

“NE MUTLU ATATÜRKÇÜYÜM DİYENE”

Öküzcüoğlu ise yaptığı konuşmada, 19 Mayıs’ta Samsun’da yakılan meşalenin gururla taşındığını ifade ederek, “Bugün, 19 Mayıs Samsun’da Ulu Önderimizin yaktığı meşalenin ışığını Atatürkçü Düşünce Derneğimizle birlikte gururla taşıdık. Atatürkçü Düşünce Derneği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yalnızca 19 Mayıslarda değil; yılın her günü anmaya, anlatmaya ve onun fikirlerini yaşatmaya devam etmektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz yürüyüşte taşınan her meşalede, verilen her emekte derneğimizin büyük katkısı ve alın teri vardır. Başta Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanımız Sayın Halil Garipoğlu olmak üzere tüm yönetim kuruluna emekleri ve özverileri için teşekkür ediyorum. İyi ki Atatürkçü Düşünce Derneği var. Ne mutlu Atatürkçüyüm diyene…Ne mutlu Atatürk ilke ve inkılaplarının izinde, iki mavi gözün ışığında yürüyenlere…” dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşlar marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’nda kutlamalara devam etti. Meşaleler ve Türk bayraklarıyla renklenen etkinlik, yoğun katılım ve coşkulu sloganlarla sona erdi.