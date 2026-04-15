Cumhuriyet yazarları okuyucularıyla buluşacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP-7. İzmir Kitap Fuarı, 17-26 Nisan 2026 tarihleri arasında Kültürpark’ta kapılarını açacak. Yayınevleri, sahaflar, sivil toplum kuruluşları, medya kuruluşları ve kültür kurumlarının katılımıyla gerçekleştirilecek fuar, İzmir’i 10 gün boyunca edebiyat ve yayıncılık dünyasının önemli buluşma noktalarından biri haline getirecek. Cumhuriyet Kitap’ın da stant açacağı fuarda yazarlarımız okurlarıyla bir araya gelecek.

Fuar kapsamında 18 Nisan’da Halil Genç saat 12.00, Mehmet Emin Elmacı saat 15.00, Ahmet Gülen saat 16.00, Lütfiye Aydın saat 17.00’de okurları için kitaplarını imzalarken saat 14.00’de Yüksek Işık söyleşi düzenleyecek. 19 Nisan saat 15.00’te Y. Bekir Yurdakul’un imza töreni düzenleyeceği fuarın 3. günü 20 Nisan’da Ahmet Güler saat 15.00’te okurlarıyla bir araya gelecek. 23 Nisan saat 12.00’de Adnan Gerger “Cumhuriyet okurluğu: Bir bellek, bir vefa” başlıklı söyleşiye konuk olacak. 25 Nisan saat 12.00’de Deniz Berktay “Rusya, Ukrayna, İran ve Batı Çemberinde Türkiye” başlıklı söyleşi yapacağı fuarda aynı gün Mustafa Balbay saat 15.00, Dursaliye Şahan da saat 17.00’de okurları için kitaplarını imzalayacak.