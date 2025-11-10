CUMOK İzmir’den çağrı

Cumhuriyet Gazetesi okurları (CUMOK) İzmir şubesi yeni yol haritasını belirmek için bugün saat 15.00’te Karşıyaka Bahçelievler Pazaryeri’ndeki Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi’nde toplanacak.

Yapılan yazılı çağrıda, “Yıllardır demokratik ve laik Türkiye yolunda tüm engellemelere karşın dirençle yürüyen gazetemiz Cumhuriyet, son dönemde zorlu günler yaşıyor. Enflasyon, basına sansür, işsizlik, insan haklarına sınırlama gibi konularda Avrupa ve dünya ölçeğinde dereceye girmiş olan ülkemizde âdeta cehennemi yaşıyor gibiyiz. Pahalılık, eğitimsizlik ve günden güne artan dinselleşme nedeniyle uçurumun eşiğine gelmiş durumdayız. Et, süt ve her türlü gıda ürünleri soframızdan günden güne eksilmekte. Çocuklarımız sağlıklı beslenmek bir yana karınlarını doyuramadığı için geleceğe olan güvenimiz de azalıyor. Bir avuç azınlık mutlu yaşarken çoğunluk mutsuz ve aç. Televizyonlar, radyolar ve gazeteler yalan haberlerle halkımızı kandırmaya/ yanıltmaya devam ediyor. Böylesi bir ortamda, sayıları iyice azalan aydınlanmacı medya organlarıyla birlikte gazetemiz Cumhuriyet de yaşatılmalı ki ülkemizi ve dünyayı doğru anlayabilelim. Bu nedenle el ele verip gazetemize sahip çıkmak, okumak ve okutmak gibi bir sorumluluğumuz var. Önümüzdeki günlerde neler yapabileceğimiz konusunda bir araya gelip görüş alışverişinde bulunmak ve çözümler üretmek zorundayız. İlk adım olarak da CUMOK yapılanması olarak başkanımızı seçmek, bir yol haritası belirlemek ve dayanışmamızı güçlendirmek istiyoruz. 10 Kasım 2025 Pazartesi saat 15.00’te Karşıyaka Bahçelievler Pazaryeri’ndeki Sancar Maruflu Sivil Toplum Yerleşkesi adresinde yapacağımız toplantıya tüm cumhuriyet okurlarını bekliyoruz” denildi.