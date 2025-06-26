Cunda Adası'nın çehresi değişiyor

Ayvalık Belediyesi, Cunda (Alibey) Adası’nda yaz sezonunda artan trafik yoğunluğunu hafifletmek amacıyla 380 metre uzunluğunda yeni bir yolu vatandaşların hizmetine sundu. Kısa süre önce tamamlanan 175 araç kapasiteli otoparkın ardından bölgeye kazandırılan bu yeni güzergâh, ulaşımı önemli ölçüde rahatlatmayı hedefliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Cunda’ya yeni bir otopark kazandırdık. Şimdi de özellikle yaz aylarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif bir güzergâhı hizmete açtık” dedi.

Yeni yol, Çınarlı Çeşme Caddesi’nden başlayarak Cunda Stadyumu’nun yanından geçip Üçkuyular Caddesi’ne bağlanıyor. Başkan Ergin, “380 metre uzunluğundaki bu yol için toplamda 3 bin metrekarelik yol döşemesi yaptık. Böylece hem bölgeye kullanışlı bir ulaşım yolu sağladık, hem de yaşanan trafik sıkıntılarına kalıcı bir çözüm üretmiş olduk. Vatandaşlarımız kazasız belasız kullansınlar” ifadelerini kullandı.