ÇYDD karanlıkla savaşıyor

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, Cumhuriyet’in bir yaşam biçimi olarak yalnızca kent merkezlerinde değil, sosyoekonomik açıdan kırılgan bölgelerde de eğitim, kültür, sanat ve spor olanaklarıyla yaşatılması gerektiğini vurguladı. Tamtürk, “Cumhuriyet coşkusunu büyük şehirlerde kutluyoruz ama aynı heyecan kırsala, dezavantajlı mahallelere ulaşabiliyor mu, bunu sorgulamalıyız. Çünkü Cumhuriyet değerleri her çocuğun, her gencin yaşamına dokunduğu ölçüde anlam kazanır” dedi. Dernek olarak temel hedeflerinin Cumhuriyet’in aydınlanma ışığını çeperlere taşımak olduğunu belirten Tamtürk, “İzmir’de yerel yönetimlerle işbirliği içinde Uzundere, Evka-2, Gümüşpala, Ballıkuyu, Beştepeler ve Altındağ bölgelerinde kültür, sanat ve spor odaklı projeler yürütüyoruz. Çocuk ve gençlerin tarikat yapılanmalarının ya da sokak şiddetinin etkisine girmemesi için bu alanlarda güçlü varlık göstermeye kararlıyız” diye konuştu.

AKBELEN’E DESTEK

Kadınları güçlendiren, çocukların düşünme ve üretme becerilerini geliştiren projelere öncelik verdiklerini söyleyen Tamtürk, “Amacımız akıl ve bilimin rehberliğinde, laik ve kamusal eğitimle özgür, eşit bireyler yetiştirmek” ifadelerini kullandı. Tamtürk ayrıca İzkitap Fuarı’nda Akbelen direnişçilerine destek amacıyla yürütülen farkındalık çalışmasından da söz etti: “Bu yıl Akbelen’deki doğa direnişçilerine destek olmayı, zeytin ağaçlarını ve ormanlık alanları koruma bilincini güçlendirmeyi amaçladık. Standımıza gelen ziyaretçilerden Akbelen direnişçilerine mesajlarını yazmalarını istedik. Bu mesajları bir defterde topladık; önümüzdeki aylarda bölgeye giderek defteri kendilerine ileteceğiz” dedi. ÇYDD’nin yalnızca yerel değil, ulusal ölçekte de laik eğitim konusunda aktif rol üstlendiğini hatırlatan Tamtürk, “Genel Merkezimiz kapsamlı bir laik eğitim izleme raporu hazırlıyor. Bilim kurulu, eğitimdeki dönüşümü akademik verilerle değerlendiriyor; sonuçlar yıl sonunda kamuoyuna açıklanacak” dedi.