ÇYDD’nin yeni yıl kermesi başlıyor

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Derneği (ÇYDD) İzmir İktisadi İşletmesi - 2.El Giysi ve Hediyelik Eşya Mağazası’nın “Yeni Yılı Karşılama Kermesi”, 20 Aralık 2025 Cumartesi Bornova-Dramalılar Köşkü’nde kapılarını açıyor.

Saat 11.00-17.00 arasında yapılacak kermese yurttaşları davet eden ÇYDD İzmir iktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu üyesi Gönül Kaya, “Siz değerli dostlarımızı, dile getirdiğimiz bu güzellikleri birlikte yaratmak dileğiyle yeni yılı karşılamayı istiyoruz. Emekle, dayanışmayla, umutla bekliyoruz. Derneğimizin ilkelerinden biri olan; çevremizi, doğamızı koruma, kültürel mirasımıza sahip çıkma ilkesi doğrultusunda, önceki kuşaklardan bizlere miras bırakılan Anadolu kültürünün bir parçası el işlerini gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Yeniden hayat verilen bu ürünleri sizlerle paylaşmanın heyecanı içindeyiz. Mağazamızın yine sizlerin gereksinimleriniz için hazırladığı 2. El giysileri alarak, aşırı üretim ve tüketim nedeniyle çevre ve doğamızın tahrik edilmesine karşı onu korumaya yönelik farkındalık çalışmalarına destek olmak istiyoruz. Aynı zamanda yine hep birlikte yaratacağız katma değerli çocuklarımızın, gençlerimizin eğitim projelerini destekleyen birer damla su olmak istiyoruz” dedi.