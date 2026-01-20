Danıştay, Akyaka'yı talan planını kesin olarak iptal etti

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2020 yılından bu yana itirazlar nedeniyle üç kez iptal edilen ve dördüncü kez askıya çıkarılan “Koruma Amaçlı Revizyon Nazım” ve “Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama” imar planları Danıştay 6. Dairesi tarafından kesin olarak iptal edildi.

Yöre halkı, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği ve Akdeniz Yeşilleri Derneği’nin planlara karşı 2020 yılında açtığı davada Muğla 3. İdare Mahkemesi’nin planları iptal etti. Bakanlık istinaf başvurusu da İzmir Bölge İdare Mahkemesi, 3. İdare Dava Dairesi tarafından ret edildi. Bakanlık kararın usul ve hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile bozulmasını talep ederken Danıştay’a dava açtı. Danıştay 6. Dairesi, yerel mahkemenin aldığı kararın usul ve hukuka uygun olduğuna, kararın bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından onanmasına oybirliği ile kesin olarak karar verdi. Karar ile Bakanlığın tüm itiraz yolları kapandı ve karar kesinleşti. İmar planları ile Akyaka’nın Yavaş Kent (SlowCity – Cittaslow) statüsünü kaybedeceğini belirten Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, bakanlığa Akyaka'yı rant alanına dönüştürme sevdasından vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.