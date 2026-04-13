Dario Moreno için unutulmaz şenlik: İzmirliler akın etti

Konak Belediyesi, İzmir aşığı unutulmaz sanatçı Dario Moreno’yu, doğum yıl dönümünde adının yaşatıldığı Karataş’taki tarihi sokakta uzun süre hafızalarda kalacak bir etkinlikle andı. Müzik ve dansın ön planda olduğu programla İzmirlilere nostalji dolu anlar yaşatan Dario Moreno Sokak Şenliği’ne, 7’den 70’e her yaştan katılımcı büyük ilgi gösterdi. İzmir’in dört bir yanından gelen vatandaşlar sokağı tıklım tıklım doldururken, ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı. Şenliğe katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da vatandaşlarla bir araya gelerek coşkuya ortak oldu.

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİ

Gün boyunca sahne alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası Özlem Menokan, Hüseyin Çetin yönetimindeki Karşıyaka Belediyesi Bandosu, Deniz Aygül Araal ve Uğur Sayınbatur ile Konak Kültür Orkestrası, 60’lı ve 70’li yılların sevilen şarkılarını seslendirdi. DJ Büşra Çakmakcı ise nostaljik parçalarla eğlenceyi zirveye taşıdı. Dans tutkunları da şenlikte unutulmaz anlar yaşadı. Burak Özçelik öncülüğündeki Tangoizm Dans Atölyesi, sergilediği performanslarla büyük beğeni topladı. Etkinlik alanında kurulan Vintage Pazarı da odak noktası oldu. Antika ürünler ve retro objeler ziyaretçilerin ilgisini çekerken, günün en renkli anlarından biri olan kostüm yarışmasında ise dönem ruhunu yansıtan kıyafetler büyük alkış aldı.

“ŞENLİĞİMİZ HER YIL BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK”

Şenlikte yaptığı konuşmada Dario Moreno’nun eşsiz şarkıları ve sesinin hala İzmir sokaklarında yankılanmaya devam ettiğini söyleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Güzel İzmir’in, güzel insanları… Sizlerle burada bir arada olmak çok keyifli, hepiniz hoş geldiniz. Sanat ve kültürle birlikte bir Konak hayal etmiştik. Bu hayalimiz sizlerin de desteğiyle her geçen gün biraz daha hayata geçiyor. Bugün dünyaca tanınan Dario Moreno’nun gezdiği ve yaşadığı sokaklardayız. İzmir aşığı Dario Moreno’yu onun şarkıları ve neşesi ile anıyoruz. Unutulmaz şarkılarını hep birlikte söylüyoruz. Hem duygu dolu hem neşeli hem gurur verici bir günde sizlerle birlikte olmak bizim için de çok keyifli. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Şenliğimiz her yıl daha da büyüyerek devam edecek. Katılan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“BEKLEDİĞİMİZDEN KALABALIK VE COŞKULU”

Ailesi ve sevdikleriyle şenliğe katılan İzmirliler de çok eğlendiklerini ifade ederek Konak Belediyesi’ne teşekkür etti. Tüm güne yayılan etkinliklerden büyük keyif aldığını belirten Hülya Kayalar, “Şenlik beklediğimiz çok daha kalabalık ve coşkulu geçti. İzmir’de bu tarz etkinliklerin az olduğunu ve daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz Konak Belediyesi’ne” dedi.

“ESKİYE ÖZLEMİMİZİ GİDERİYORUZ”

Bu tarz etkinliklerin insanları bir araya getirmenin yanı sıra bölgenin canlanmasına da katkı sağladığını dile getiren Kübra Kalabalık, şunları söyledi: “Mahallemde böyle bir şenliğin yapılması beni çok mutlu etti. Zaten böyle eski dönemlere ayrı bir özlemimiz vardı. Bu hasreti, bu tarz etkinliklerle gideriyoruz. Benzer etkinliklerle bölgenin daha da canlandırılmasını istiyoruz.”

“BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Unutulmaz sanatçı Dario Moreno’nun böyle bir şenlikle anılmasının çok değerli olduğunu vurgulayan Deniz Karakaya, “İzmir’in sembollerinden Dario Moreno hem şarkıları hem de hayatıyla hepimize örnek olmuş bir insan. İzmir’i çok seviyoruz. Belediyemize eğlenceyi ve nostaljiyi bir araya getiren bu organizasyonu için teşekkür ederiz” diye konuştu.