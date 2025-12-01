Demokrasi ve adalet felsefe ışığında tartışıldı

Efes Selçuk Belediyesi ve Türkiye Felsefe Kurumu iş birliği ile düzenlenen Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri’nde, demokrasi ve adalet kavramları felsefi açıdan ele alındı. Selçuk Efes Kent Belleği’nde devam eden etkinliğin ikinci gününün ilk oturumunda, Doç. Dr. Devrim Sezer ve Doç. Dr. Murat Satıcı, “Demokrasi ve Sorunları” başlığı altında demokrasi kavramını farklı boyutlarıyla değerlendirdiler.

“HALK DEMOKRASİ İSTİYOR”

Etkinliğin onur konuğu olan İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, “Adalet Anlayışına Dayanan Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı” başlıklı konuşmasında, demokrasinin amacının hak ve özgürlüklerin korunması olduğuna dikkat çekti. Kaboğlu, “1961 Anayasası’ndan itibaren önce hak ve özgürlükler düzenleniyor çünkü anayasayı biz hazırladık, devleti biz kurduk. Anayasacılar şöyle der: Devlet anayasa ile doğar, anayasa ile yaşar. Adalet, Türkiye Cumhuriyeti’nin dayanağıdır; adalet mülkün temelidir. Felsefecilerin bilmesi gereken husus, anayasaların ortak miras olduğudur. Anayasa, tüm siyasal örgütler, aktörler ve kamu kurumları için temeldir. Bunca baskıya ve anayasa dışılığa rağmen halkın çoğunluğu ‘Biz demokrasi istiyoruz’ diyor” ifadelerini kullandı. Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri’nin onur konuğu olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaboğlu, “Bu etkinliğin Efes Selçuk gibi uygarlığın temel kentlerinden birinde yapılması çok anlamlı. Bu buluşmaların Türkiye’de düşünsel yaşam, demokrasi ve hukuk kültürüne önemli katkılar sunduğunu düşünüyorum. Yerel ve ulusal ölçekte katılımcı demokrasinin gelişmesi için bu tür etkinlikler çok değerli. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

“FELSEFE GÜNLERİ BİR İHTİYACA CEVAP VERİYOR”

Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel da Türkiye Felsefe Kurumu’nun katkılarıyla başlayan Herakleitos Felsefe Günleri’nin, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin de izniyle Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri adıyla daha da güçlendiğini belirtti. Bu yılki temanın demokrasi ve Cumhuriyet olduğunu vurgulayan Başkan Sengel, “Kıymetli işler yapıyoruz ve kıymetli hocalarımız her zaman bizimle birlikte oluyor. Demokrasi ve Cumhuriyet kavramlarının fazlasıyla yıpratıldığı, bu nedenle bu kavramları sorgulamaya ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz” diye konuştu.

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nu onur konuğu olarak ağırlamaktan ayrı bir mutluluk duyduklarını belirten Başkan Sengel; “İbrahim Hocam üniversitede anayasa hukuku hocamdı. Her zaman bize, anayasanın yalnızca bir kitapçıktan ibaret olmadığını; altının çok daha büyük değerlerle dolu olduğunu söylerdi. Cumhuriyet sadece bir yönetim şekli, demokrasi ise sadece sandıktan ibaret değildir. Daha kapsayıcı, daha somut bir anlayışa ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde Felsefe Günleri bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyaca karşılık veren kıymetli hocalarımıza sonsuz teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

KATILIMCILARIN GÖRÜŞLERİ

Herakleitos ve İoanna Kuçuradi Felsefe Günleri oturumuna katılan Felsefe Öğretmeni İbrahim Depe; “Bu etkinlik halkın felsefeyle buluşması adına çok önemli bir adım. Beş yıldır sürdürülen bu çaba için Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve ekibine teşekkür ediyorum. Felsefenin halka ulaşması, eleştirel düşünmenin ve yurttaşlık bilincinin güçlenmesine büyük katkı sağlıyor” dedi.

Doç. Dr. Murat Satıcı ise; “İki gündür Efes Selçuk Belediyesi’nin düzenlediği Felsefe Günleri’ndeyiz. Felsefecilerle halkı buluşturan, demokrasi ve Cumhuriyet üzerine verimli tartışmalar yaptığımız önemli bir etkinlik oldu. Sorunları ve çözüm yollarını paylaşmak için güzel bir fırsattı. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Doç. Dr. Devrim Sezer; “Bu etkinliğe ikinci kez katılıyorum. Mekânın güzelliği ve kamusal tartışma ortamı beni çok memnun etti. Felsefe Günleri bu yıl da önemli bir kamusal düşünme alanı yarattı. Harun Tepe ve düzenleme ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Berfin Kart Tepe; “Felsefe Günleri’ne başından beri katılıyorum. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel’in gönülden desteği etkinliğin sürdürülebilirliğini sağladı. Katılımcıların motivasyonu, konu seçimleri ve hocalarla halk arasındaki etkileşim çok değerli. Bu olumlu geri dönüşler etkinliği güçlendiriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim; umarım bu gelenek devam eder” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahu Tuncel; “Felsefe Günleri’ne ikinci kez katılıyorum ve çok mutluyum. Efes Selçuk Belediyesi’nin bu imkânı sağlaması bizim için çok önemli. Etkinliğin bu yıl İoanna Kuçuradi’nin adını alması ve Kent Belleği’nde gerçekleşmesi ayrıca anlamlı. Felsefenin belleğini korumak için yerel yönetimlerle iş birliği çok kıymetli” diye konuştu.

Prof. Dr. Harun Tepe; “Beşincisini düzenlediğimiz Dünya Felsefe Günü etkinliğinde bu yıl ‘Demokrasi ve Cumhuriyet’ temasını ele aldık. Amacımız, ülkemizin ve dünyanın sorunlarına felsefi bir ışık tutmak ve çözüm önerileri geliştirmekti. Konuşmalar verimli geçti; katılımcıların soruları tartışmaları zenginleştirdi. Bu toplantıların demokrasiye katkı sağlamasını diliyorum” dedi.

Prof. Dr. Özlem Duva Kaya ise; “Efes Selçuk’taki Felsefe Günleri’ne ikinci kez katılıyorum. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok canlı bir tartışma ortamı oluştu. Hem halkla iletişim kurmak hem de sorularla kendi düşüncemizi beslemek için önemli bir fırsat. Demokrasi ve Cumhuriyet’in geleceğini farklı perspektiflerden tartıştık. Teori ile pratiğin buluştuğu bu etkinliklerin daha sık yapılmasını diliyorum” şeklinde konuştu.