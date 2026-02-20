Deniz suyundan su üretimi için fizibilite süreci başladı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), artan su ihtiyacı ve iklim değişikliğinin yarattığı kuraklık riskine karşı deniz suyundan kullanma suyu üretimini hedefleyen desalinasyon projesi için İspanya’da teknik inceleme gerçekleştirdi. Fizibilite çalışmaları kapsamında mevcut tesislerin işletme deneyimleri yerinde değerlendirildi.

İAOSB, toplam 10.000 metreküp/günlük su ihtiyacının 5.500 metreküpünü yapımı süren Arıtılmış Atıksu Geri Kazanım Tesisi ve ileri arıtma sistemleriyle karşılamayı, geri kalan 4.500 metreküp/günlük kısmı ise deniz suyunun arıtılması yoluyla temin etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda fizibilite çalışmalarını sürdüren Bölge yönetimi, uluslararası örnekleri yerinde görmek amacıyla teknik gezi düzenledi.

BARSELONA MODELİ SAHADA İNCELENDİ

İspanya’nın Barselona kentinde 12–15 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen üç günlük program kapsamında, bölgedeki desalinasyon tesisi ziyaret edilerek İAOSB’ye uygulanabilirliği araştırıldı. Ziyaret kapsamında edinilen bilgilere göre; Şehrin içme ve kullanma suyu ihtiyacı barajlar ve yer altı kaynaklarının yanı sıra, gerektiğinde devreye alınan 200.000 m³/gün kapasiteli desalinasyon tesisinden karşılanıyor. Baraj doluluk oranı yüzde 60’ın altına düştüğünde sistem devreye giriyor, yüzde 80’in üzerine çıktığında ise kapatılıyor. Akdeniz kıyısında yer alan tesiste su, karada 1,5 kilometre, denizde 2,2 kilometre olmak üzere toplam 3,7 kilometrelik hatla 31 metre derinlikten alınarak çeşitli kademelerde filtrelerden geçirilerek en son reverse osmosis (RO) ünitelerinde arıtılıyor. Yetkililer, tüm giderler dahil suyun birim maliyetinin yaklaşık 0,60 Euro/m³ olduğunu belirtiyor. Tesis 2009 yılından bu yana aktif olarak işletiliyor. Barselona’daki modelin, denize kıyısı bulunan sanayi bölgeleri için uygulanabilir bir örnek sunduğu gözlemlenirken, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin de denize komşu konumu sayesinde deniz suyuna erişim açısından benzer bir avantaja sahip olduğu değerlendiriliyor. Bu coğrafi konumun, desalinasyon yatırımının teknik ve operasyonel açıdan uygulanabilirliğini güçlendirdiği ifade edildi.

11 KİŞİLİK TEKNİK HEYET KATILDI

İnceleme programına, İAOSB Denetim Kurulu Üyesi Durmuş Kara, Bölge Müdürü Engin Bişar ve Bölge Müdür Yardımcısı Güçlü Gezgin’in yanı sıra elektrik işletme ve çevre alanında görevli teknik uzmanlardan oluşan heyet katıldı. Ziyarete ayrıca İZSU İçme Suyu ve Deniz Suyu Arıtma Projelerinden Sorumlu İklim Değişikliği ve Barajlar Müdürü Erkan Batkan da eşlik etti.

OSB’LERDE İLK ÖRNEKLERDEN BİRİ OLACAK

İAOSB yetkilileri, desalinasyon yatırımının hayata geçmesiyle birlikte bölgenin uzun vadeli su arz güvenliğini sağlamayı, üretimde kesinti riskini ortadan kaldırmayı ve Organize Sanayi Bölgeleri arasında öncü bir model oluşturmayı amaçlıyor. Planlanan uygulamanın, Türkiye’de OSB ölçeğinde deniz suyundan kullanma suyu üreten ilk örneklerden biri olması bekleniyor.