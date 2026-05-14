Denizli 15 Mayıs’ta yine omuz omuza yürüyecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 15 Mayıs 1919’da Müftü Ahmet Hulusi Efendi’nin çağrısıyla başlayan direnişin 107’nci yılını yine yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenecek olan program ile anmaya hazırlanıyor. 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirilecek anma etkinlikleri saat 17.00’de Delikliçınar Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak.

Ardından saat 17.15’te kortej yürüyüşü başlayacak. Binlerce Denizlilinin katılması beklenen yürüyüş, Atatürk Caddesi ve Kayalık Caddesi üzerinden Bayramyeri Meydanı’na kadar sürecek. Yürüyüşe, Denizli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşlik edecek. Yürüyüşün ardından Bayramyeri Meydanı’nda anma töreni gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl büyük bir katılımla gerçekleşen yürüyüş ve anma töreninin bu yıl da aynı coşku ve birlik ruhuyla gerçekleşmesi bekleniyor.