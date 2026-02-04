Denizli, Atatürk’ü 95 yıl sonra aynı saygı ve gururla andı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Denizli’ye gelişinin 95. yılını kutlandı. Delikliçınar Meydanı’nda düzenlenen törene Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Garnizon Komutan Vekili Gökhan Çelik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu tarafından halk oyunları gösterisi sunuldu.

“ATATÜRK’ÜN AÇTIĞI YOLDA KARARLILIKLA YÜRÜYORUZ”

Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Atatürk’ün Denizli ziyaretinin yalnızca bir tarih değil, aynı zamanda Cumhuriyet’in geleceğe uzanan yolculuğunun simgesi olduğunu vurguladı. Başkan Çavuşoğlu, “Bugün sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şehrimize gelişinin yıl dönümünü değil, onun açtığı ufku, ilke ve devrimlerini ve Cumhuriyet’in aydınlık geleceğini birlikte anıyoruz. O zor şartlar altında ‘ben’ değil ‘biz’ diyerek yola çıkanların fedakârlıkları sayesinde bugün bu bayrağın altında özgürce yaşıyoruz” dedi.

“SONSUZA KADAR CUMHURİYET”

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasında Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda yürümeye devam edeceklerini belirterek, “Sanatta, sporda, eğitimde gençlerin ve kadınların mutlu olduğu bir şehir için Atatürk’ün çizdiği istikamette kararlılıkla ilerleyeceğiz. Cumhuriyetimizi ve onun değerlerini sonsuza kadar yaşatma sözünü bir kez daha veriyoruz” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLER VERİLDİ

Konuşmaların ardından Atatürk Koşusu ve resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Atatürk’ün Denizli ziyareti kapsamında kent genelinde çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda, Atatürk’ün Denizli’ye ziyaretiyle ilgili fotoğraf ve resimlerden oluşan serginin açılışı yapıldı. Serginin açılışına Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Garnizon Komutan Vekili Gökhan Çelik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu katıldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Kodal tarafından Çatalçeşme Oda Tiyatrosu’nda “Gazi Mustafa Kemal Atatürk Denizli’de” başlıklı konferans gerçekleştirildi.