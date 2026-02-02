Denizli, Barış Manço’yu eserleriyle andı

Türk müziğinin efsane ismi, yediden yetmişe herkesin sevgilisi Barış Manço, aramızdan ayrılışının 27. yılında Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserle anıldı. DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda düzenlenen konserde, Barış Manço’nun nesilleri birleştiren ölümsüz eserleri yankılandı. Geceye, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkan Vekili Ali Marım, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı, çok sayıda davetli ve vatandaşlar katıldı.

ŞARKILARA HEP BİRLİKTE EŞLİK EDİLDİ

Şef Hakan Eyiden yönetimindeki Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kent Orkestrası eşliğinde sahne alan solist Murat Bolat, usta sanatçının hafızalara kazınan şarkılarını kendine has yorumuyla seslendirdi. Gecede hem duygusal anlar yaşandı hem de Barış Manço’nun toplumu kucaklayan enerjisi sahneye taşındı. Konser boyunca Gülpembe, Dağlar Dağlar ve Barış Manço ile özdeşleşen pek çok eser, izleyiciler tarafından hep bir ağızdan söylendi. Denizlililer, usta sanatçıya olan özlemlerini alkışlarla gösterirken, salonu dolduran yüzlerce kişi dev bir koro oluşturdu.

“BARIŞ MANÇO KALBİMİZDE YAŞIYOR”

Barış Manço’nun sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda Türk kültürünü dünyaya tanıtan bir barış elçisi olduğunu vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kültürel değerlere sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, bu anlamlı geceye katılan tüm sanatseverlere teşekkür etti. Başkan Çavuşoğlu konuşmasında, şu ifadelere yer verdi: “Kimsenin ötekileştirilmediği, farklılıklarımızın zenginlik kabul edildiği ve herkesin yüzünün güldüğü bir Denizli’yi inşa ediyoruz. Tıpkı Barış Manço gibi kendisini değil, başkalarını düşünen, kendi hayallerini değil, birlikte yaşadığı insanların hayallerini önceleyenlerin; ben değil biz diyerek yol yürüyenlerin çoğaldığı bir dünya hayal ediyoruz.”